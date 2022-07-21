Сразу на 25%: НБУ поднял официальный курс гривны к доллару и ограничил снятие налички за границей

С 9 утра 21 июля в Украине официальный курс доллара от Нацбанка теперь составляет 36,5686 грн. за доллар. Об этом сказано в официальном сообщении НБУ, передает Klymenko Time.

По словам Нацбанка, фиксация курса с первых часов полномасштабной войны на уровне 29,25 грн./долл. помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Однако, учитывая существенные изменения экономик Украины и мира, произошедшие за пять месяцев войны, уровень фиксированного курса требовал корректировки. Новый курс доллара в НБУ назвали «якорем для экономики», который добавит устойчивости в условиях неопределенности.

Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального. А курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.

По мнению НБУ, новый курс поможет:

повысить конкурентоспособность украинских производителей , увеличить приток и соответственно – продажу валютной выручки экспортерами. Напомним, что экспортеры могли продавать Нацбанку валюту только по официальному курсу, который был значительно ниже рыночного, как итог – им было выгоднее пользоваться услугами «черного рынка» и наличной валютой;

, и соответственно – продажу валютной выручки экспортерами. Напомним, что экспортеры могли продавать Нацбанку валюту только по официальному курсу, который был значительно ниже рыночного, как итог – им было выгоднее пользоваться услугами «черного рынка» и наличной валютой; сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения;

для разных групп бизнеса и населения; минимизировать спекулятивную составляющую поведения участников рынка и стабилизировать ожидания. С этой точки зрения, «черный рынок» в теории должен стать менее конкурентным. Однако учитывая, что по состоянию на 11:00 21 июля средняя стоимость доллара составляла 36,85 грн. при покупке, а в отдельных предложениях достигала 37 гривен , есть вероятность, что «черный рынок» почувствует отток клиентов, но минимизирован не будет;

поведения участников рынка и стабилизировать ожидания. С этой точки зрения, «черный рынок» в теории должен стать менее конкурентным. Однако учитывая, что по состоянию на 11:00 21 июля средняя стоимость доллара составляла при покупке, а в отдельных предложениях достигала , есть вероятность, что «черный рынок» почувствует отток клиентов, но минимизирован не будет; поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

Отмечается, что коррекция официального курса будет иметь «ограниченное влияние на ускорения темпов роста цен». Напомним, что именно по официальному курсу импортеры закупали у НБУ валюту, что помогало им сдерживать цены на импортируемую продукцию, а теперь скачок их расходов будет соответствующий – 25%. То есть, цены вырастут на все ввозимые товары, включая продукты питания и горючее для автомобилей.

Поднятие официального курса гривны приведет к девальвации гривны и как следствие – увеличению объемов национальной валюты на внутреннем рынке. Вероятно, это делается для покрытия дефицита государственного бюджета, который вырос с 5 млрд долл. до 9 млрд долл. и перекрыть который за счет внешних заимствований, грантов и продажи ОВГЗ не получается.





Одновременно с поднятием курса, НБУ с 21 июля ввел следующие ограничения для украинцев за границей:

граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн. в эквиваленте в месяц. С учетом повысившегося курса, украинские беженцы сразу теряют четверть своих денег при конвертации в доллары . В то же время, лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн. в эквиваленте на семь календарных дней;

. В то же время, с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн. в эквиваленте на семь календарных дней; уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн . в эквиваленте до 30 тыс. грн . в эквиваленте;

граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков . в эквиваленте . в эквиваленте; установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн. в эквиваленте со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. В НБУ считают, что это ограничение не ощутит подавляющее большинство граждан, находящихся за границей – вероятно, из-за того, что у большинства нет таких доходов.

Данные меры направлены на минимизацию расходов золотовалютных резервов при конвертации за границей по фиксированному курсу.