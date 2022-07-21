ЕС одобрил седьмой пакет санкций: под ударом "Сбербанк" и российский мотоклуб "Ночные волки"

Европейский Союз включил в новый черный список российский "Сбербанк" и российский мотоклуб "Ночные волки", сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

"Сегодня мы вносим в (санкционный - ред.) список еще один крупный российский банк, Сбербанк, и добавляем других лиц, причастных к неспровоцированной агрессии РФ против Украины, таких как военные, мотоклуб "Ночные волки" и дезинформаторы", - написал Боррель в Twitter.

Так, Совет ЕС официально сообщил, что "в ответ на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины принял сегодня новые меры, направленные на усиление существующих экономических санкций против России, совершенствование их реализации и повышение их эффективности".

По словам Борреля, в дополнение к внесению новых физических и юридических лиц в санкционный список, ЕС также "фактически вводят запрет на важнейший после энергоносителей экспорт России – российское золото".

"Мы также продлеваем льготы по операциям с сельскохозяйственной продукцией и передачей нефти в третьи страны. Потому что ЕС делает все возможное, чтобы мы могли преодолеть надвигающийся глобальный продовольственный кризис. Россия должна прекратить бомбардировать украинские поля и элеваторы и перестать блокировать черноморские порты", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Так, сегодняшний санкционный пакет вводит новый запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну после этого. Этот запрет также распространяется на ювелирные изделия.

Пакет также расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности, тем самым усиливая экспортный контроль относительно товаров двойного назначения и передовых технологий.

Кроме того, новые меры распространяют существующий запрет на доступ к портам на шлюзы во избежание обхода санкций и расширяют сферу действия запрета на прием депозитов, включая депозиты от юридических лиц, организаций или органов, основанных в третьих странах и большей долей которых владеют российские граждане или физические лица, проживающие в России. Прием депозитов для незапрещенной трансграничной торговли требует предварительного разрешения национальных компетентных органов.

ЕС также вносит ряд разъяснений в существующие меры, например, в сфере государственных закупок, авиации и юстиции.

Например, техническая помощь РФ в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов, а в запрет на заключение любых соглашений с российскими государственными организациями будут внесены поправки, чтобы обеспечить доступ к правосудию.

Чтобы избежать каких-либо возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире, ЕС принял решение о продолжении действия исключения из запрета на совершение соглашений с некоторыми государственными структурами по операциям с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны.

Также меры ЕС не запрещают третьим странам и их гражданам, работающим за пределами ЕС, покупать фармацевтические или медицинские товары в России.

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил внести в санкционный список дополнительных физических и юридических лиц и ужесточить требования к отчетности, положив бремя декларирования активов на людей, подпадающих под санкции, чтобы облегчить замораживание их активов в ЕС.

Соответствующие правовые акты "вскоре" обещают опубликовать в Официальном журнале ЕС.





Напомним, что 15 июля Европейская комиссия представила новое предложение для усиления санкционного давления на Россию, где предложила усилить эффективность уже введенных санкций и ввести эмбарго на золото из РФ.

Перед этим, в ответ на вторжение РФ в Украину 24 февраля, ЕС ввел шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российских угля и нефти.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импорт нефти из РФ - морем - до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и исключил из системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу Российской православной церкви Патриарха Кирилла из списка подсанкционных лиц.