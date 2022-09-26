Со всех по сто, с газа – по 52

На пленарном заседании 21 сентября Верховная Рада приняла закон о частичном возвращении акциза на топливо, внесенный как законопроект 29 августа 2022 года народными депутатами Андреем Мотовиловцем, Олегом Марусяком, Юлией Диденко и другими. Документ на данный момент, согласно информации на сайте Верховной Рады, отправлен на визирование в профильный комитет. После подписания президентом Украины и опубликования акцизы вступят в силу.

Ориентировочно закон заработает с конца сентября 2022 года и до конца военного положения, но не позже 1 июля 2023 года.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, акцизы таковы:

на бензин – 100 евро за 1000 литров;

дизель – 100 евро за 1000 литров;

биотопливо – 100 евро за 1000 литров;

газ – 52 евро за 1000 литров;

все виды топлива для нужд Минобороны – 0 евро за 1000 литров в период действия военного или чрезвычайного положения.

Ставка НДС на топливо остается льготной – 7%.

Ожидания власти

На стадии работы с проектом и в профильном комитете Верховной Рады, и в правительстве были уверены: решение не спровоцирует ценовое ралли на топливо на украинском рынке. В конце августа 2022 года парламентский комитет поддержал законопроект, который и был принят 21 сентября. В середине августа первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире телемарафона заявил, что предложенные ставки акциза, с одной стороны, будут способствовать наполнению госбюджета, в частности Дорожного фонда. С другой, полагает замминистра, акцизы не окажут негативного влияния на рынок благодаря его насыщению: "Мы надеемся, что как раз в ситуации, когда цена могла бы пойти вниз, введение акциза негативно не отразится на гражданах, они фактически не должны это ощутить”.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков ожидает поступлений + 3 млрд грн от акциза ежемесячно в госбюджет, что позволит ускорить ремонтные работы поврежденной в ходе войны инфраструктуры. "Надеюсь, что частичное возвращение акциза позволит хотя бы временные мосты, которые мы начали делать, восстановить до конца года", – заявлял он в середине августа.

В середине сентября председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона анонсировал снижение цен на топливо в Украине в связи со значительным удешевлением нефти на международных рынках. Из-за чего, по его мнению, украинские автолюбители возврата акциза почти не заметят.

Реакция рынка

Рынок на данный момент введение акциза еще не отыграл. Портал "Минфин" со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95" информирует о незначительных колебаниях цен на топливо в среду, 21 сентября, когда за акцизы голосовала Верховная Рада.

Однако надо понимать: о решении парламента стало известно во второй половине дня, ближе к вечеру. И акцизы еще не введены. Поэтому краткосрочную ситуативную реакцию можно будет наблюдать 23-24 сентября, с учетом колебаний курсов доллара США и евро, а полноценную – после запуска новации в действие.

По данным портала "ВсеАЗС", средние цены 22 сентября на топливо в Киевской области составляли:

– на бензин А-95 – 49 грн 25 коп.;

– на газ – 27 грн 45 коп.;

– на дизтопливо – 53 грн 95 коп.

И с 21 сентября цены существенно не изменились.

Не более 1 гривни за литр

В переводе на гривни и литры акцизы составят: 4 грн – за 1 литр бензина или дизтоплива; на автогаз – 2 грн на литр, сообщил в социальной сети директор

“Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн. " Налог возвращен частично – эти ставки в среднем в полтора раза меньше, чем были. По нашим расчетам, эти ставки дадут в бюджет следующего года 31 млрд грн. Старые ставки дали бы 43 млрд грн. Целевое назначение акцизов, согласно принятому закону, – восстановление, ремонт и содержание дорожной инфраструктуры. В целом в этом заинтересованы и экономика, и частные автовладельцы, и армия. Повышения цен на АЗС не будет. Да, акциз увеличит закупочную стоимость, но в сентябре она снизилась из-за падения мировых цен на нефть и нефтепродукты. Цены на бензин и дизтопливо останутся стабильными. Возможно, незначительное подорожание автогаза – в пределах 1 грн/л ”, – объяснил он.

При этом эксперт усматривает риск в росте количества нелегальных АЗС с дешевым топливом низкого качества и советует автолюбителям проверять качество того, чем они заправляют свой транспорт.

От 3-4 гривен за литр и выше

Расширения "серых” АЗС после введения топливного акциза ожидает и директор специальных проектов НПЦ "Психея” Геннадий Рябцев, поскольку подорожание бензина, дизеля и автогаза стимулирует спрос именно у таких полулегальных или нелегальных АЗС.

По мнению эксперта, цены на топливо с введением акциза в Украине вырастут от 2 грн за один литр.

" Сложно представить, что наши трейдеры из своих доходов эти 2-4 грн акциза за один литр отдадут государству. Поэтому если (нисходящий) тренд (цен на нефть) на европейском рынке не изменится и нефтепродукты на границе продолжат дешеветь, стоит ожидать подорожания бензина и дизельного топлива где-то от 2 грн за один литр и сжиженного газа – на 50-70 копеек. Если, что более вероятно, тренд сменится и к тому же еще подешевеет гривня, а эта тенденция уже наблюдается, то минимальное подорожание бензина и дизтоплива будет в пределах 3-4 грн за один литр, а сжиженного газа – на уровне 1 грн. Ценовые максимумы будут зависеть от того, насколько девальвирует гривня и подорожает топливо на границе ”, – рассказал Геннадий Рябцев Vesti.ua.

Без учета и контроля

Прогнозировать максимальные цены на топливо в Украине сложно еще из-за одного фактора – неизвестного количества топлива на рынке. По словам Геннадия Рябцева, отсюда непонятна и структура цены на него. В то же время, он убежден, что акциз следовало вернуть, но с привязкой к соответствующей директиве ЕС, которая определяет соотношения ставок. В таком случае ставки были бы выше в 3,5 раза тех, что введены, но можно было бы ввести и сниженные. Главное – придерживаться принципа, заложенного в европейской директиве. И обязательно сопроводить это решение рядом мероприятий, которые ограничивали бы аппетиты трейдеров и не позволяли расти "серому” сегменту рынка. В частности, это гарантирование необходимых объемов топлива на украинском рынке соответственно военному положению.

" То есть не делать, как сейчас, когда все везут неизвестно сколько топлива и непонятно через какие пункты пропуска, а установить обязательство по поставкам системными операторами на рынок определенных объемов топлива с обязательным возобновлением проверок качества и безопасности топлива, с усилением ответственности за продажу некачественного ”,

– убежден он. При этом не лишним было бы создать рассредоточенные топливные резервы вблизи западной границы Украины из топлива, зарезервированного государственными предприятиями, а также заключение крупнейшими потребителями топлива (например, "Укрзализныцей”) долгосрочных контрактов на поставки фиксированных объемов топлива с европейскими его производителями.

Эксперт не ожидает резкого роста цен на топливо ни в преддверии, ни сразу после введения акцизов. Однако на европейском рынке цены на нефть могут пойти резко вверх накануне и после 5 декабря, когда заработает европейское эмбарго на российскую нефть с присоединением к нему Великобритании и государств Британского Содружества, а также США. А это около 3-4% от суточного потребления нефти-сырца. Кроме того, ожидаются запрет транспортировать российскую нефть морским путем и отмена страхования танкеров с ним и самого топлива, перевозимого по морю.

" Рост (цен на нефть) будет обязательно. Насколько существенный, определит объем свободного спекулятивного капитала на товарных биржах. Несмотря на то что сейчас предложение продолжает превышать спрос, котировки будут расти именно на этих информационных сообщениях. Ряд аналитических структур называют цифры в районе 140 долларов США за баррель, то есть, условно говоря, где-то на 40% выше нынешних цен " , – рассказал он.

В связи с этим Геннадий Рябцев не исключает и спекуляций на потребительском рынке Украины со ссылкой на подорожание топлива.

Отыграют и будут смотреть

Рынок отыграет возврат акцизов на горючее после введения решения в действие, убежден коммерческий директор Торгового дома "ДМС-ТРЕЙД" Сергей Ермаков, но бензин вряд ли заметно подорожает. По мнению эксперта, внутренний украинский рынок реагирует на тренды мирового рынка, поэтому продолжение снижения цен на нефть в мире скажется и на ценах нефтепродуктов в Украине. Кроме того,

" если речь идет о краткосрочной реакции рынка, примерно неделю после введения акцизов, за счет наличия у сетей (АЗС) запаса прочности (резервов горючего, сформированных в доакцизный период), колебания цен у мейджоров (крупнейших операторов рынка) будут незначительными , – прогнозирует эксперт. – Вероятный рост цен на бензин нивелируется за счет маржи трейдеров и розничных сетей, на дизтопливо цены могут подняться в среднем на 2 грн на литр частично за счет снижения нефти и маржинальности трейдеров и розничных сетей. Ожидаю, больше всего подорожает автогаз – на 1-1,5 грн на литр. Впрочем, постепенное подорожание может начаться буквально на днях, поскольку операторы будут постепенно закладывать будущие расходы в цены. В целом введение акцизов является скорым решением государства ради наполнения госбюджета. Можно было бы смотреть дальше и запускать стимулирующие долгосрочные правительственные программы: сжиженный газ в ЕС и мире используется в отоплении, с/х и промышленности, поэтому мы можем замещать сжиженным газом использование природного газа. Сжиженный газ – это профицитный продукт в мире, поэтому он будет дешевле природного. Возвращаясь к ценам на горючее, в средней и долгосрочной перспективе прогнозировать колебания цен сложно. На цены будут влиять три фактора: котировки нефти на мировых рынках, курс гривни и товарный баланс (т.е. дефицит или профицит) нефтепродуктов на внутреннем рынке Украины. При профиците цены на топливо будут уменьшаться. При этом следует отметить: цены на бензин и дизель будут иметь максимальную корреляцию с ценой нефти (на мировом рынке). Если нефть будет дорожать – горючее тоже поднимется в цене. Цена сжиженного газа, который является побочным продуктом переработки нефти, будет стабильнее, поскольку объемы его предложения на мировом рынке превышают спрос, поэтому корреляция цен для нашего рынка будет растянута во времени ".



