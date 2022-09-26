Со всех по сто, с газа – по 52
На пленарном заседании 21 сентября Верховная Рада приняла закон о частичном возвращении акциза на топливо, внесенный как законопроект 29 августа 2022 года народными депутатами Андреем Мотовиловцем, Олегом Марусяком, Юлией Диденко и другими. Документ на данный момент, согласно информации на сайте Верховной Рады, отправлен на визирование в профильный комитет. После подписания президентом Украины и опубликования акцизы вступят в силу.
Ориентировочно закон заработает с конца сентября 2022 года и до конца военного положения, но не позже 1 июля 2023 года.
По данным народного депутата Ярослава Железняка, акцизы таковы:
- на бензин – 100 евро за 1000 литров;
- дизель – 100 евро за 1000 литров;
- биотопливо – 100 евро за 1000 литров;
- газ – 52 евро за 1000 литров;
- все виды топлива для нужд Минобороны – 0 евро за 1000 литров в период действия военного или чрезвычайного положения.
Ставка НДС на топливо остается льготной – 7%.
Ожидания власти
На стадии работы с проектом и в профильном комитете Верховной Рады, и в правительстве были уверены: решение не спровоцирует ценовое ралли на топливо на украинском рынке. В конце августа 2022 года парламентский комитет поддержал законопроект, который и был принят 21 сентября. В середине августа первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире телемарафона заявил, что предложенные ставки акциза, с одной стороны, будут способствовать наполнению госбюджета, в частности Дорожного фонда. С другой, полагает замминистра, акцизы не окажут негативного влияния на рынок благодаря его насыщению: "Мы надеемся, что как раз в ситуации, когда цена могла бы пойти вниз, введение акциза негативно не отразится на гражданах, они фактически не должны это ощутить”.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков ожидает поступлений + 3 млрд грн от акциза ежемесячно в госбюджет, что позволит ускорить ремонтные работы поврежденной в ходе войны инфраструктуры. "Надеюсь, что частичное возвращение акциза позволит хотя бы временные мосты, которые мы начали делать, восстановить до конца года", – заявлял он в середине августа.
В середине сентября председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона анонсировал снижение цен на топливо в Украине в связи со значительным удешевлением нефти на международных рынках. Из-за чего, по его мнению, украинские автолюбители возврата акциза почти не заметят.
Реакция рынка
Рынок на данный момент введение акциза еще не отыграл. Портал "Минфин" со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95" информирует о незначительных колебаниях цен на топливо в среду, 21 сентября, когда за акцизы голосовала Верховная Рада.
Однако надо понимать: о решении парламента стало известно во второй половине дня, ближе к вечеру. И акцизы еще не введены. Поэтому краткосрочную ситуативную реакцию можно будет наблюдать 23-24 сентября, с учетом колебаний курсов доллара США и евро, а полноценную – после запуска новации в действие.
По данным портала "ВсеАЗС", средние цены 22 сентября на топливо в Киевской области составляли:
– на бензин А-95 – 49 грн 25 коп.;
– на газ – 27 грн 45 коп.;
– на дизтопливо – 53 грн 95 коп.
И с 21 сентября цены существенно не изменились.
Не более 1 гривни за литр
В переводе на гривни и литры акцизы составят: 4 грн – за 1 литр бензина или дизтоплива; на автогаз – 2 грн на литр, сообщил в социальной сети директор
При этом эксперт усматривает риск в росте количества нелегальных АЗС с дешевым топливом низкого качества и советует автолюбителям проверять качество того, чем они заправляют свой транспорт.
От 3-4 гривен за литр и выше
Расширения "серых” АЗС после введения топливного акциза ожидает и директор специальных проектов НПЦ "Психея” Геннадий Рябцев, поскольку подорожание бензина, дизеля и автогаза стимулирует спрос именно у таких полулегальных или нелегальных АЗС.
По мнению эксперта, цены на топливо с введением акциза в Украине вырастут от 2 грн за один литр.
Без учета и контроля
Прогнозировать максимальные цены на топливо в Украине сложно еще из-за одного фактора – неизвестного количества топлива на рынке. По словам Геннадия Рябцева, отсюда непонятна и структура цены на него. В то же время, он убежден, что акциз следовало вернуть, но с привязкой к соответствующей директиве ЕС, которая определяет соотношения ставок. В таком случае ставки были бы выше в 3,5 раза тех, что введены, но можно было бы ввести и сниженные. Главное – придерживаться принципа, заложенного в европейской директиве. И обязательно сопроводить это решение рядом мероприятий, которые ограничивали бы аппетиты трейдеров и не позволяли расти "серому” сегменту рынка. В частности, это гарантирование необходимых объемов топлива на украинском рынке соответственно военному положению.
– убежден он. При этом не лишним было бы создать рассредоточенные топливные резервы вблизи западной границы Украины из топлива, зарезервированного государственными предприятиями, а также заключение крупнейшими потребителями топлива (например, "Укрзализныцей”) долгосрочных контрактов на поставки фиксированных объемов топлива с европейскими его производителями.
Эксперт не ожидает резкого роста цен на топливо ни в преддверии, ни сразу после введения акцизов. Однако на европейском рынке цены на нефть могут пойти резко вверх накануне и после 5 декабря, когда заработает европейское эмбарго на российскую нефть с присоединением к нему Великобритании и государств Британского Содружества, а также США. А это около 3-4% от суточного потребления нефти-сырца. Кроме того, ожидаются запрет транспортировать российскую нефть морским путем и отмена страхования танкеров с ним и самого топлива, перевозимого по морю.
В связи с этим Геннадий Рябцев не исключает и спекуляций на потребительском рынке Украины со ссылкой на подорожание топлива.
Отыграют и будут смотреть
Рынок отыграет возврат акцизов на горючее после введения решения в действие, убежден коммерческий директор Торгового дома "ДМС-ТРЕЙД" Сергей Ермаков, но бензин вряд ли заметно подорожает. По мнению эксперта, внутренний украинский рынок реагирует на тренды мирового рынка, поэтому продолжение снижения цен на нефть в мире скажется и на ценах нефтепродуктов в Украине. Кроме того,