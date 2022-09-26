Водители часто таким образом отключают систему, чтобы не слышно неприятного звука.

В Украине увеличатся штрафы за превышение скорости, а также будут больше платить водители, которые устанавливают "заглушку" на систему напоминания об использовании ремня безопасности.

Водители часто таким образом отключают систему, чтобы не слышно неприятного звука, игнорируя правила безопасности.

Какие штрафы предусмотрены за такую "заглушку"

Если патрульные на месте остановки при проверке автомобиля обнаружат "заглушку", на водителя составляется протокол об административном нарушении. Размер штрафа – 510 гривен.

По данным полицейских, наиболее частой причиной ДТП в Украине является превышение скорости. А риск травмироваться при ДТП снижается, если водитель и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

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