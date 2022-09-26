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24-09-2022, 12:00

Головні культурні події Європи у ці вихідні ВІДЕО

Категорія: Новини / Видео

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Лондонская галерея Тейт наводит луч прожектора на европейских художниц, не добившихся заслуженного признания, и первая среди них - словацкий скульптор Мария Бартушова.

Уроженка Праги, она закончила здесь Высшую школу прикладного искусства и за 40 лет карьеры создала неповторимый абстрактный стиль. Для своих 500 загадочных скульптур Бартушова использовала белый гипс, бумагу, бронзу или алюминий, создавая уникальные и неповторимые формы. Экспозиция открыта до апреля 2023 года.

"Бенинскую бронзу" можно в последний раз увидеть в берлинском Фонде Гумбольдта перед реституцией ценных экспонатов в Нигерию. "Бенинской бронзой" называют десятки латунных статуэток, некогда украшавших дворец королевства Бенин, разграбленных в конце XIX века британскими колонизаторами и осевшими в различных европейских музеях.

Вслед за Нидерландами и Бельгией, решение Германии вернуть незаконно добытые предметы искусства свидетельствует об осознании преступления колониальной эпохи, включая официальное признание в мае 2021 года геноцида, совершенного Германией в Намибии.

И наконец парижский Музей современного искусства предлагает ретроспективу Оскара Кокошки. 150 произведений живописи, рисунков, литографий, плакатов, документов и редких фотографий мастера австрийского экспрессионизма, по мнению кураторов, проводят посетителей "через двадцатый век и все его революции". Предыдущая ретроспектива Кокошки во Франции была организована почти 40 лет назад Музеем изящных искусств Бордо. Выставка продлится до февраля 2023 года.

источник  Euronews




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