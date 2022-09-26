Общее количество российских коммерческих компаний, учредителями которых являются резиденты Великобритании, составляет 2370 юридических лиц. Об этом говорится в исследовании YouControl.

Отмечается, что британские дочерние компании в России часто служат прикрытием для международных финансовых потоков, ведущих к российским владельцам.

Так, HSBC Holdings, Unilever, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Linde, Legal & General Group и LyondellBasell Industries — компании, имеющие головной офис в Британии и поддерживающие сотрудничество с РФ.

При этом, как показало исследование, наибольшая доля британского капитала в России представлена ​​в строительстве, оптовой торговле, операциях с недвижимостью, транспорте и логистике, а также в IT.

Большинство компаний с британскими номинальными собственниками сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.

Три британских компании, номинальные владельцы российских активов из топ 20, оказались подконтрольными россиянам: ООО “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ “ДЭНМАР-ФИНАНС”, ООО “ГРУППА ЛАДОГА”, ООО БЕРКШИР.

Бизнесмены российского происхождения — миллиардеры Павел Дуров и Юрий Мильнер, были инвесторами на ранних этапах стартапа по прокату авто ООО “ВИЛИ РАЗРАБОТКА” с офисом в Лондоне”, — говорят в YouControl.

При этом российских компаний в Британии почти в 5 раз больше, чем британских в России.

“Выход компаний с российского рынка или сворачивание там операций называют бизнес-бойкотированием, то есть добровольными или косвенными санкциями. Для количественного измерения уровня выхода бизнеса из РФ YouControl разработал интегральный индекс ELI (Exodus Level Index). другой страны по 5 категориям корпоративной реакции на российско-украинскую войну.

При формировании индекса учитывались рекомендации исследователей Йельского университета по классификации зарубежных компаний. Средний индекс бизнес-бойкотирования России британскими компаниями ELI = 4,3. И это достаточно высокий уровень по шкале от 1 до 5.

Основные сферы деятельности британских компаний, которые прекратили или приостановили бизнес из России: бизнес-услуги, финансы, розничная торговля, пищевпром, тяжелая промышленность, легкая промышленность, а также инжиниринг и строительство. Продолжают бизнес с Россией в сфере здравоохранения, химпрома, финансов.

Однако, как свидетельствует анализ YouControl, почти сотня британских компаний, реакция которых на российскую агрессию подробно мониторится учеными Йельского университета — только вершина айсберга. Аналитики подробно исследовали российский Единый государственный реестр юридических лиц и выяснили, что общее количество российских коммерческих компаний, учредителями которых резиденты Великобритании составляет 2370 юридических лиц”, — подчеркивают аналитики.

Как показал анализ крупнейших российских компаний с участием британского капитала, существенная часть британских номинальных владельцев находятся под контролем конечных бенефициаров российского или небританского происхождения.

Так, большинство компаний с британскими номинальными собственниками сосредоточены в столице РФ — Москве (41%). Более сотни компаний с британским капиталом зарегистрированы в Новосибирской области, Санкт-Петербурге и Московской области.

Высокая концентрация британского бизнеса в мегаполисах РФ отражает общий тренд, характерный для сырьевых экономик. То есть фокусировка на “полюсах роста”. С другой стороны, компании ориентируются в первую очередь на сферу услуг, отмечают аналитики.

При этом британский капитал в РФ по количеству подконтрольных компаний наиболее широко представлен в секторе строительства (15.8% всех британских предприятий), оптовой торговле (11.4%) и операциях с недвижимостью (7%), говорится в исследовании.

Весомое место занимают такие сферы бизнеса как: транспорт и логистика (6%), IT (4.2%), пищевая промышленность (4.1%), финансы (3.5%). Первую десятку замыкают розничная торговля, бизнес-услуги и управленческий консалтинг. “индустриальные” сектора экономики, такие как металлургия, машиностроение, химпром или нефтегазовая промышленность насчитывают относительно меньшее количество компаний с британскими акционерами”, — добавляют в YouControl.

“Среди топ 20 компаний по объему уставного капитала с номинальным британским акционерным контролем не было обнаружено ни одной, которую можно было бы назвать на 100% британской.

Это подтверждает “транзитный характер” британской акционерной собственности над российскими компаниями”, — говорится в сообщении.

Существенная доля британских компаний-акционеров — это так называемые shell companies (компании-оболочки). Три британских компании-номинальных владельца российских активов из топ 20 оказались подконтрольными россиянам, говорится в исследовании.

Частина британських компаній-власників російських активів мають бенефіціарів із таких юрисдикцій як: Піденна Африка, США, Ірландія, Австрія, Італія, Швейцарія.

“Також є випадки реєстрації британських компаній-акціонерів на осіб з громадянством інших країн: Латвія, Швеція, Великобританія. Аналіз складу ради директорів та історичних відомостей вказує на ознаки російського сліду”, — кажуть аналітики.

Водночас ще одним типом так званих “британських акціонерів” є стартапи з засновниками російського походження, що отримали іноземне громадянство.

“Показательный кейс Wheely — компании по прокату автомобилей в Лондоне, позволяющий пользователям бронировать поездки с водителем на элитных автомобилях. Основатель компании Антон Чиркунов — сын экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова, имеет паспорт гражданина Швейцарии и в то же время является резидентом Соединенного Королевства.

Примечательно, что инвесторами таких проектов, как правило, также выступают российские бизнесмены. В случае Wheely — миллиардеры российского происхождения Павел Дуров, Юрий Мильнер и другие инвесторы, присоединявшиеся на определенных раундах привлечения капитала”, — резюмирует YouControl.