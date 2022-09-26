Из-за роста мировых цен на минеральные удобрения в мире ООН давит на Украину, чтобы она возобновила транзит опасного аммиака. Стоит ли это делать во время войны?

ООН давит на Киев и Москву, чтобы они договорились о возобновлении работы аммиакопровода из России к черноморскому побережью Украины, сообщила недавно Financial Times. Это поможет снизить мировые цены на удобрения, производимые из аммиака.

Переговоры продолжаются «срочно», чтобы предотвратить

«продовольственный кризис в глобальном масштабе», сказала представитель ООН Ребекка Гринспан. «Все стороны на каждом уровне прилагают все усилия», – добавила она.

Это предложение является частью соглашения по продовольствию и удобрениям, обещанного Путину в обмен на поддержку зернового соглашения между Москвой и Киевом, писала Financial Times. Далее российский аммиак хотят транспортировать по тому же морскому коридору, которым уже отправляется украинское зерно.

С 24 февраля «Укрхимтрансаммиак» остановил транзит аммиака, ответили на запрос Forbes в госпредприятии.

«Установлен режим простоя, с большинством работников (70% от общей численности) приостановлено действие трудового договора», – говорят в компании.

ООН предлагает перекачивать по трубопроводу до украинской границы аммиак, принадлежащий российскому производителю удобрений «Уралхим». На границе его бы покупал американский трейдер сырья Trammo, сообщал Reuters. Информацию о переговорах подтвердил в интервью турецкому Anadolu Agency генсек ООН Антониу Гутерреш. «Нам очень нужны российские удобрения. Во многих частях света люди не сеют из-за нехватки удобрений», – сказал он.

Сейчас аммиак стоит в Китае $825/т, в Индонезии – $1200/т, в США – $1150/т, говорит руководитель аналитического проекта «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук. Перед войной цены на мировых рынках находились в пределах $975–1000/т, что больше чем в два раза по сравнению с год назад, добавляет он.

Президент Владимир Зеленский заявлял Reuters, что поддержит идею возобновления российского экспорта аммиака через Украину только при одном условии: если Москва вернет военнопленных.

21 сентября Украина и РФ обменялись пленными. Возможно, в рамках договоренностей по обмену пленных входило возобновление транзита российского аммиака через украинский участок аммиакопровода.

Путь российского аммиака Российский аммиак транспортируется через магистральный аммиакопровод «Тольятти – Одесса» с последующей перевалкой его на морские суда через Одесский припортовый завод (ОПЗ). Оператор украинского участка – госпредприятие «Укрхимтрансамиак». Проектная мощность аммиакопровода – 2,52 млн т в год.

Выгода для России

В перекачивании аммиака, прежде всего, заинтересованы россияне, а не украинцы, считает руководитель аналитического проекта «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук. Россия готова поставить на мировой рынок примерно 2 млн т аммиака, однако есть технические вопросы, нуждающиеся в урегулировании, заявил 9 сентября президент Владимир Путин. Это позволит РФ зарабатывать ежегодно более $1,6 млрд.

Почему тогда ООН заставляет Украину договариваться с Россией? ЕС не налагал санкции на российские удобрения, а США сделали в июле санкционные послабления для этого товара. Однако производители РФ потеряли доступ к портам Балтийского моря для транспортировки аммиака, пишет Reuters.

Ранее Россия экспортировала 4,4 млн т аммиака каждый год. Это пятая часть мировой морской торговли этим сырьем. Приблизительно 2,5 млн т шло через аммиакопровод, а 1,9 млн – через балтийские порты, пишет Reuters. Аммиак преимущественно покупали Марокко, Турция, страны Африки и Юго-Восточной Азии. ООН пытается решить проблему с дефицитом аммиака для производителей этих стран.

Из-за отказа ЕС покупать российский природный газ сейчас у РФ избыток природного газа, говорит Дмитрий Гордейчук из «Инфоиндустрии». Поэтому они давят через ООН, чтобы мы запустили аммиакопровод, считает эксперт. Кроме того, это позволит им сократить расходы на его транспортировку.

До войны стоимость транзита и перекачки аммиака в Одесском порту на судно составила около $30/т. Расходы на доставку аммиака железнодорожными вагонами к терминалам в российских портах были выше, как минимум, в два с половиной раза, добавляет Дмитрий Гордейчук. То есть $75/т.

Объем аммиака, о котором заявлял Владимир Путин, примерно совпадает с тем, который Украина прокачала через аммиакопровод в 2021 году. Тогда транзитом прошло 2,3 млн т аммиака, за которые «Укрхимтрансаммиак» получил от РФ 2,95 млрд грн ($108 млн по курсу НБУ). То есть, на перекачке 2 млн т аммиака Украина может заработать $94 млн.

Сколько Украина зарабатывала от транзита аммиака 2020 год: 3,09 млрд грн (за 2,51 млн т)



2021 год: 2,95 млрд грн (за 2,30 млн т)



2022 год (до 24 февраля): 0,64 млрд грн (за 0,37 млн т)



Данные: «Укрхимтрансаммиак»

Угроза для тысяч украинцев

Но безопасно ли перекачивать аммиак сейчас? Возобновление транзита аммиака возможно только после принятия военно-политического решения на условиях Украины, рассказали Forbes в госпредприятии. Еще одно условие – международные гарантии по полному прекращению любых боевых действий и обстрелов вдоль 2,5 км зоны от оси аммиакопровода на протяжении всего его маршрута в ОПЗ.

Возобновление транзита российского аммиака во время войны несет для Украины колоссальные риски, считает первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

«Они не оправданы деньгами. Если ракета попадет в хранилище Одесского припортового завода, через который осуществляется перевалка аммиака из трубопровода на судногазовозы, то пострадает половина Одесской области», – говорит он.

Чтобы загрузить такое судно, нужно на заводе накопить как минимум 30 000 т аммиака, рассказывает Щуриков. «Облако из этого аммиака выжжет все на своем пути. Это сотни и тысячи пострадавших и погибших», – считает он.

Риск более чем настоящий. На Одесский припортовый завод, по словам Щурикова, уже прилетали две ракеты, одну из которых удалось сбить. Сейчас в хранилище на заводе находится около 30 000 т аммиака, добавляет заместитель директора ОПЗ. А 23 сентября оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе со стороны моря. В результате погиб один гражданский человек.

Кроме того, были прилеты и вблизи аммиакопровода. «Из-за обломков после ракетных обстрелов некоторые технологические участки линейной части магистрали нуждаются в проведении незначительного ремонта», – рассказывают в «Укрхимтрансаммиаке». Но добавляют, что аммиакопровод находится в трудоспособном состоянии.