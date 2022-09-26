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Дата: 25-09-2022, 12:00
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25-09-2022, 12:00
Митрополит Агафангел відвідав Свято-Миколаївський монастир Ізмаїла ВІДЕО
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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