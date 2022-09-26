Цены на нефть упали в пятницу, 23 сентября, и торгуются на уровнях, невиданных с января, поскольку индекс доллара достиг самого высокого уровня за два десятилетия, а также из-за опасений спроса, поскольку рост процентных ставок может привести к рецессии в основных секторах экономики, пишет Reuters .

Ключевые факты

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $3,74, или на 4,13%, до $86,72 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также упали на $3,98, или на 4,77%, до $79,51 за баррель.

Срочные контракты на нефть марки Brent и WTI за прошедшую неделю снизились на 5,28% и 6,80% соответственно.

В пятницу мировые акции достигли двухлетнего минимума, а индекс доллара достиг самого высокого уровня за два десятилетия, оказав давление на нефть.

«Слабые индексы деловой активности в Европе, опасения по поводу роста из-за агрессивного ужесточения монетарной политики в США и Европе оказывают давление на рисковые активы. Цены на нефть не застрахованы от этих опасений роста», — сказал аналитик UBS Джованни Станово.

В сентябре снижение деловой активности в еврозоне усилилось, что свидетельствует о надвигающейся рецессии, поскольку потребители сокращают расходы, чтобы справиться с кризисом стоимости жизни.

«Европейские фондовые индикаторы завершают неделю на негативной ноте на фоне опасений, что более высокие ставки приведут к рецессии в крупных экономиках», — говорится в заявлении PVM Oil Associates.

Контекст

После того, как Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов в среду, центральные банки по всему миру последовали этому примеру, повысив риск экономического спада.

Между тем, в Великобритании фунт упал до 37-летнего минимума, а государственные облигации упали после того, как новый министр финансов объявил об историческом снижении налогов и значительном увеличении заимствований.

Когда дело доходит до поставок нефти, усилия по возрождению ядерной сделки с Ираном 2015 года зашли в тупик, поскольку Тегеран настаивает на прекращении расследований ООН по ядерному наблюдению, сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, что ослабило ожидания возобновления экспорта иранской сырой нефти.

Кроме того, страны Евросоюза планируют договориться в течение нескольких недель об ограничении цен на российскую нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Эта инициатива набрала обороты после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин объявил о мобилизации в РФ.

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