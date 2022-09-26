В следующем году в Украине планируют начать снимать фильм “Азов-сталь”. По заявке продюсеров, это не просто очередная картина о нынешней войне, это часть мультипроекта, который они сейчас запускают.
По словам автора сценария и одного из продюсеров Сергея Калиновского, это будет фантастическая история, основанная на реальных событиях, с элементами мюзикла.
Их антагонисты, конечно же, россияне, которые изображены в виде другого народа. У них тоже есть крылья, но не стальные, и летать они не способны. Единственное их преимущество – превосходящее во много раз количество.
Что касается кастинга актеров, то он еще не проводился. Отчасти это будет зависеть от суммы денег, которую смогут собрать с помощью краудфандинга и международных инвесторов.
Совсем недавно на продюсеров другого проекта о нынешней войне “Буча” посыпалась масса хейта, причем жесткого до такой степени, что некоторых прототипов, переживших оккупацию, критики из соцсетей уже довели до слез. Поэтому авторы и руководители проекта “Азов-сталь” Владо Роглев и Сергей Калиновский уже запаслись “противоядием”.
“Наш проект носит контрпропагандистский характер. Мы хотим эту картину показать в первую очередь западным зрителям, чтобы они наконец поняли, что в Украине мы, люди, воюем с нелюдями. И чтобы до отдельных иностранцев наконец дошло, что если завтра падем мы, то следующими будут они. Однако мы не хотим никого запугивать. Просто на примере “Азов-стали” хотим показать, что мы все равно победим. Ну а что касается черной комедии, то жесткие шутки будут только о врагах”, – говорит Калиновский.
Сценарий этого проекта уже полностью готов, и он был написан еще до того, как защитников “Азовстали” удалось обменять на Медведчука. Отчасти поэтому этого эпизода в картине не будет. Но это не единственная причина. По словам авторов, им хотелось эту историю сделать чуть более широкой и кинематографичной. Поэтому финал будет другим, более сказочным и мистическим.