В следующем году в Украине планируют начать снимать фильм “Азов-сталь”. По заявке продюсеров, это не просто очередная картина о нынешней войне, это часть мультипроекта, который они сейчас запускают.

По словам автора сценария и одного из продюсеров Сергея Калиновского, это будет фантастическая история, основанная на реальных событиях, с элементами мюзикла.

“ Мы хотим снять не только фильм, но и перенести эту историю на театральные подмостки. Проект включает в себя десять уже известных песен. Среди них “Żyto” украинского кантри-исполнителя Joryj Kłoc и “Каштани” группы "Сонячна машина ", – говорит Калиновский.

Сюжет фильма – это несколько новелл, которые объединяют одно место действия и главные герои. Это история защитников “Азовстали”, и почти у всех главных героев есть прототипы, но это не будет попытка реставрировать реальные события. По идее автора, это будет фантастическая история или, если хотите, сказка. Главные герои – это не просто украинские воины, превратившие завод в крепость. Это целый народ – азов, у которого крылья из стали, которые защищают их не только от пуль, но и от житейских проблем.

Их антагонисты, конечно же, россияне, которые изображены в виде другого народа. У них тоже есть крылья, но не стальные, и летать они не способны. Единственное их преимущество – превосходящее во много раз количество.

Что касается кастинга актеров, то он еще не проводился. Отчасти это будет зависеть от суммы денег, которую смогут собрать с помощью краудфандинга и международных инвесторов.

“ В идеале я рассчитываю на то, что антигероя, прототипом которого является Путин, сыграет наш актер Алексей Горбунов, а вот на роль Алексея Арестовича, если у нас получится сделать полноценный международный проект, мы хотим пригласить Киану Ривза ”, – говорит Калиновский.

Совсем недавно на продюсеров другого проекта о нынешней войне “Буча” посыпалась масса хейта, причем жесткого до такой степени, что некоторых прототипов, переживших оккупацию, критики из соцсетей уже довели до слез. Поэтому авторы и руководители проекта “Азов-сталь” Владо Роглев и Сергей Калиновский уже запаслись “противоядием”.

“Наш проект носит контрпропагандистский характер. Мы хотим эту картину показать в первую очередь западным зрителям, чтобы они наконец поняли, что в Украине мы, люди, воюем с нелюдями. И чтобы до отдельных иностранцев наконец дошло, что если завтра падем мы, то следующими будут они. Однако мы не хотим никого запугивать. Просто на примере “Азов-стали” хотим показать, что мы все равно победим. Ну а что касается черной комедии, то жесткие шутки будут только о врагах”, – говорит Калиновский.

Сценарий этого проекта уже полностью готов, и он был написан еще до того, как защитников “Азовстали” удалось обменять на Медведчука. Отчасти поэтому этого эпизода в картине не будет. Но это не единственная причина. По словам авторов, им хотелось эту историю сделать чуть более широкой и кинематографичной. Поэтому финал будет другим, более сказочным и мистическим.

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