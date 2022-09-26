Венгрия ставит Евросоюзу палки в колеса, блокируя санкции против России. ЕС в ответ требует от нее восстановить верховенство права и демократии, угрожая лишить финансирования и намекая на выход страны из блока. Цена вопроса – десятки миллиардов евро. И вроде бы Будапешт пошел на попятную.

Vesti.ua разобрались в том, что по-настоящему стало причиной проблем, возникших у правительства Виктора Орбана: евроскептические настроения его правящей партии, позиция страны, связанная с войной в Украине, или другие причины.

Темы миграции и гендера

С приходом к власти партии Fidesz и ее лидера, нынешнего премьера Виктора Орбана в 2010 году Венгрия не раз оказывалась в эпицентре жарких дискуссий внутри ЕС. И даже шла на открытое противостояние. Но, несмотря на многочисленные претензии Еврокомиссии (ЕК), связанные с соответствием демократическим стандартам, верховенством закона и особыми отношениями с Россией, сторонам удавалось выходить на компромиссы. До нынешнего момента.

С чем связано очередное недовольство ЕС? Самый очевидный ответ – политика Будапешта применительно к войне в Украине. Летом он блокировал шестой пакет санкций против РФ. Требования касались частичного эмбарго на закупки нефти у РФ, а также выведения из-под санкций патриарха ортодоксальной Православной церкви в РФ (РПЦ) Кирилла. В начале сентября – аналогичная блокировка с требованием исключить троих олигархов. По данным “Радио Свобода”, речь шла об Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове (все трое – ближайшее окружение Владимира Путина). Также Венгрия просила разрешить гуманитарным организациям вести дела с “санкционными” банками в РФ. Однако это был элемент торга – Будапешт снял претензии, поняв, что ЕС на это не пойдет.

Но есть глубинные, идеологические, причины. 23 июля 2022 года в рамках “летнего университета Тушваньош” (политическое мероприятие) Виктор Орбан произнес программную речь. В ней было немало изюминок. Первая: цивилизация Европы идет к катастрофе, и Венгрия должна действовать сама. Орбан назвал системные угрозы, среди них – "миграция" (то есть приток населения из-за рубежа) и "гендер" (европейский подход к равенству). Эта тема не нова для Будапешта – в 2021-м парламент принял ряд законопроектов, расцененных ЕС как гомофобские (в школах запрещают упоминать о существовании ЛГБТ-людей, вводится запрет на символику и т. п.). Вторая изюминка – "чистота расы" венгров. "В Карпатском бассейне мы не имеем смешения рас, – подчеркнул он. – Нашим детям надо будет защищаться не только от Юга, но и от Запада". Третья снова связана с войной в Украине, и тут премьер Венгрии сделал весьма недвусмысленные заявления:

Россия напала на Украину из соображений собственного чувства безопасности, "нужно понимать это желание РФ".

Вина в случившемся – на США и НАТО, "РФ выдвинула очень четкие требования, чтобы Украина никогда не была членом НАТО, а Запад отбросил их, отказавшись от переговоров".

Стратегия США/ЕС проигрышна, "Украина никогда не выиграет войну". Все закончится лишь после переговоров РФ и США в 2025-м, когда к власти в США придет представитель Республиканской партии.

ЕС должен признать, что санкции неэффективны, и отказаться от них (сам он обещал “принять меры”).

Козыри ЕС

Претензии, конечно, появились раньше. В 2014 году, выступая на таком же мероприятии "Тушваньош", Орбан официально признал, что будет строить в Венгрии "нелиберальную демократию", отличную от принятой в Европе. Брюссель вскоре стал отмечать закручивание гаек в вопросах свободы слова, попытки уволить пожилых судей. В 2015-м миграционный кризис усилил позиции Орбана и его партии Fidesz, сплотив вокруг антимигрантской темы. Именно тогда в ЕС появились вопросы о критериях членства Будапешта, в 2016-м глава МИД Люксембурга впервые призвал исключить Венгрию из ЕС, а посол Нидерландов и вовсе сравнил политику Орбана с "исламским экстремизмом".

Наконец, за страну принялись общественные организации, которых Орбан считает “глобалистами” (фонд “Возрождение” Джорджа Сороса еще в 2018-м покинул Будапешт). В 2019-м Венгрия утратила статус “устоявшейся демократии” по рейтингу Freedom House (США). Transparency International назвал ее “одной из самых коррумпированных” в ЕС. Тому, кстати, были формальные причины. Венгрию уличали в неконтролируемом распределении средств ЕС. Деньги шли на подряды, которые выигрывали бизнес-структуры, близкие к премьеру.

В конце концов, Брюссель выдвинул требование: усилить влияние ЕС на процедуры расследования, гражданские институты, формирование органов власти, антикоррупционную сферу. Сейчас перед Будапештом стоит непростая задача: до конца года развеять коррупционные подозрения, разморозив доступ к 5,8 млрд евро, предусмотренным ему как помощь на восстановление экономики после пандемии COVID-19. Торг идет. На кону – и 24,3 млрд евро, выделенных, но не полученных по шестилетней программе модернизации венгерской инфраструктуры. И это – первый козырь ЕС.

Дело в том, что Венгрия – единственный член Евросоюза, чей национальный план восстановления после пандемии еще не утвержден учреждениями ЕС, а почти 6 млрд евро, необходимые в условиях высокой инфляции, просто “зависли”.

Также Еврокомиссия получила право заморозить “бюджет выравнивания” – средства, предоставляемые более богатыми государствами ЕС бедным. Речь о более чем 20 млрд евро до 2027 года (для сравнения: плановый доход бюджета страны в 2021-м – 63,7 млрд, а расходы – 68 млрд, то есть бюджет дефицитен).

Второй козырь – признание Венгрии “гибридным режимом избирательной автократии”. Именно такая формулировка принята в недавнем заявлении Европарламента. “Война в Украине влияет на то, как Венгрия ведет себя в Совете ЕС с другими странами-членами, – заявила Гвендолин Дельбос-Корфилд, депутат ЕП (фракция “Зеленые – Европейский свободный альянс”). – Это реальная проблема, ведь это касается суверенитета ЕС, его безопасности, нашей позиции в отношении РФ. Венгрия все это подрывает, потому что она больше на стороне Путина и России, чем на стороне Украины”.

Третий козырь – угроза лишением правительства Орбана права голоса в ЕС. Ее озвучила вице-президент ЕП Катарина Барли еще летом. “Возможно, сейчас пора ускориться с этой процедурой, в соответствии со статьей 7 Соглашения ЕС, и лишить временно Венгрию права голоса. Сейчас, в случае с Венгрией, применение принципа единогласия в ЕС действительно превратилось в средство шантажа”, – сказала она MDR Aktuell.

Вероятен ли “хакзит”

Собственно, последний аргумент ЕС привел Микулаш Бек, министр по европейским вопросам правительства Чехии (председатель в ЕС). Он сказал прямо: выход Венгрии из состава ЕС “теоретически возможен”.

Дискуссия об этом не нова. Этот сценарий даже получил специальный термин: “хакзит” (от англ. Hungary Exit, “выход Венгрии”, по аналогии с “брекзитом” для Британии). Выход – право государств – членов ЕС по договору о Евросоюзе (ст. 50). Но нужно учитывать состояние и степень тесных связей в экономиках Венгрии и ведущих стран ЕС, прежде всего Германией. Страны Центральной/Восточной Европы отправляют 30% экспорта именно туда. “Несмотря на евроскептическую риторику властей Венгрии, население в целом настроено не так”, – утверждает Vesti.ua польский политолог, депутат Сейма V созыва Матеуш Пискорски.

Эксперты, опрошенные Vesti.ua, утверждают: сегодня выход из ЕС не в интересах самой Венгрии. Это – страна-реципиент, пополняющая бюджет из общих средств ЕС на социальные выплаты, здравоохранение и т. п. “Без ЕС они станут никем и звать их будет никак, – иронизирует украинский политолог-международник Антон Кучухидзе. – Ведь можно сколько угодно рассказывать о своем величии, но они не говорят, откуда у них средства на реформы, инвестиции. Выход из ЕС – явно не в интересах Венгрии. Их экономика и близко не похожа на турецкую, когда Анкара и без Евросоюза вошла в G20, став одним из лидеров”.

Раз так - “процедура выхода” из ЕС для Венгрии – элемент торга. Брюссель вряд ли будет применять собственный механизм исключения страны. Он прописан в двух статьях договора о ЕС и подразумевает голосование в случае нарушения принципиальных базовых ценностей Евросоюза (хоть еще ни разу не применялся). “Тем более политические партии в странах Центральной и Восточной Европы не предлагают ничего взамен Евросоюза, – отмечает Матеуш Пискорски. – Без участия ЕС в программах, его финансовой поддержки, определенные стандарты, например уровень технологического и экономического роста, были бы невозможны. Несмотря на евроскептицизм, пока никто другого формата не предложил”.

Примечательно, что о ЕС говорит сам Виктор Орбан. На том-таки “Тушваньоше” он заявил, что до 2030 года должен завершиться период, когда Венгрия получает из бюджета ЕС больше денег, нежели туда отдает. “Это изменит наши взаимоотношения с ЕС, создав для нас новую ситуацию относительно ЕС в целом”, – говорит премьер. Прогноз Орбана таков: до 2030 года еврозона и сам ЕС могут распасться. В качестве мощного нового центра силы в Европе он видит “Вишеградскую четверку” (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), намекая, что к концу десятилетия остальные страны тоже перестанут быть “реципиентами” помощи. “Но впереди кризис, и именно страны “Вишеградской четверки” будут страдать больше всего, – говорит нам Пискорски. – Все упирается в экономику Германии, с которой тесно связаны все эти страны. Венгрии пока удается сохранять темпы роста экономики, хоть у них также есть давление на форинт (национальная валюта Венгрии. – Ред.), возможно, премьер Орбан имеет в виду все-таки проблемы, связанные не с экономическим потенциалом, а суверенитетом или культурой”.

Страна консерваторов

По состоянию на конец сентября расхождения с ЕК удалось заморозить. Министр юстиции страны Юдит Варга 19-го числа сигнализировала об успешных переговорах о получении средств. Кроме того, Будапешту удалось сохранить свой блокирующий голос в органах ЕС. “Брюссель штрафует Будапешт крайне редко благодаря профессионализму и успешности их дипломатии”, – считает Пискорски. Конечно, не только дипломатии – сейчас правительство Орбана в целом пошло на попятную. Создает “антикоррупционный орган” и рабочую группу для контроля за тратами средств ЕС. А обо всех ключевых шагах доложит ЕК до 19 ноября.

Но это – верхушка айсберга. В его подводной части есть лояльность к Венгрии “консервативной Европы”, в том числе России. Ее капитал широко представлен в Будапеште, он был заведен туда посредством Международного инвестиционного банка. “Российские деньги вливались туда десятилетиями”, – говорит нам один из политологов. Есть российские деньги и в энергетике. В конце августа Национальное управление по атомной энергии Венгрии лицензировало строительство российским концерном “Росатом” двух энергоблоков АЭС “Пакш”. Пусть эти средства не настолько велики, как помощь от ЕС, они все равно оказывают влияние на позицию властей.

Но речь идет не только о российских деньгах. Венгрии удалось сохранить экономические отношения и с мощными азиатскими экономиками, прежде всего китайской. “Венгрия стала своеобразной консервативной зоной для части европейского бизнеса, несмотря на то что переживает непростые экономические времена, – отмечает Руслан Бортник, украинский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. – Как член “Вишеградской четверки”, опираясь на российские и китайские связи и доступ к дешевым энергоносителям, страна имеет неявную поддержку консервативных элит Франции и Германии, и иногда создается впечатление, что они не могут высказываться прямо и делают это опосредованно, через Венгрию”.

Именно с этим наблюдатели увязывают сохранение “статус-кво”: Будапешт, даже с учетом всех шероховатостей и расхождений с европейскими стандартами, обретает дополнительный вес, становясь одним из “балансиров” внутри ЕС. А в перспективе может стать и новым полюсом в контексте соревновательности США, Германии, Франции и Британии. Получается, что амбиции Орбана простираются на территории и контексты, значительно большие, нежели можно судить по карте Венгрии.





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