Цены на нефть по состоянию на 26 сентября продолжают падать на мировом рынке. Это происходит на фоне опасений спроса на топливо из-за ожидаемой рецессии, вызванной ростом процентных ставок.

Как передает УНИАН, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,63%, до 85,61 долларов. При этом фьючерсы на нефть West Texas Intermediate с поставкой в ноябре упали на 0,61%, до 78,26 долларов. Отмечается, что это самый низкий уровень с января.

Центральные банки во многих странах-потребителях нефти, в том числе в США повысили процентные ставки, чтобы бороться с растущей инфляцией, что в свою очередь вызвало опасения относительно возможного экономического спада.

"На фоне ужесточения глобальной денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками для сдерживания повышенной инфляции и великолепного роста доллара США до максимума более чем за 20 лет вызвали опасения по поводу замедления экономического роста и действуют как основной встречный ветер для нефти цен", - рассказал вице-президент по исследованиям товаров в Religare Broking Сугандха Сачдева.

Ожидается, что цены на нефть WTI могут выйти на нижний предел на уровне 75 долларов за баррель, в то время как для Brent 80 долларов будут подушкой безопасности.

Главный исполнительный директор энерготрейдера Vitol Рассел Харди заявил, что более 1 миллиона баррелей в сутки нефти из США направят в Европу для покрытия дефицита. Также об увеличении поставок нефти на европейский рынок сообщил глава колумбийской государственной энергетической компании Ecopetrol.

Война в Украине и цены на нефть

31 мая президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из Росси в страны ЕС до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

5 сентября 2022 года в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

10 сентября появилась информация о том, что США, страны "Большой семерки" и ЕС вводят запрет на транспортировку российской сырой нефти по морскому пути. Запрет начнет действовать с 5 декабря, а с 5 февраля 2023 года будет расширен.