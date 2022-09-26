Космический аппарат DART, согласно заявлению NASA, ночью 27 сентября, а если точнее, то в 2:14 по Киеву, должен столкнуться с астероидом Диморф. Это столкновение должно привести к изменению его орбиты вокруг своего хозяина – астероида Дидим. Если все пройдет успешно, то впервые в истории рукотворный аппарат сможет изменить траекторию полета космического камня, сообщает Фокус со ссылкой на Space.

В чем состоит суть миссии DART?

24 ноября 2021 года в космос отправился космический аппарат NASA под названием DART. Его задачей является проверка новой технологии планетарной защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Аппарат должен врезаться в астероид и таким образом изменить его орбиту. Если технология оправдает себя, то таким же образом можно будет спасти планету от летящих к ней опасных космических камней.

Для испытания новой технологии ученые выбрали астероид Диморф, диаметром в 170 метров, который вращается вокруг более крупного астероида – Дидим. Этот "дуэт" является околоземными астероидами, которые находятся на расстоянии в 9,6 млн км от Земли и не представляют для нее опасности. Космический аппарат DART должен врезаться в астероид Диморф, который делает полный оборот вокруг Дидима за почти 12 часов, со скоростью в 23 760 км/час. И этот удар должен произойти в ночь на 27 сентября, а именно в 2:14 по Киеву.

Космический аппарат DART должен врезаться в астероид Диморф, который делает полный оборот вокруг Дидима за почти 12 часов, со скоростью в 23 760 км/час. И этот удар должен произойти в ночь на 27 сентября, а именно в 2:14 по Киеву

Перед самим столкновением камера аппарата под названием DRACO будет делать снимки самих астероидов и того, что будет предшествовать удару. В NASA будут вести трансляцию из космоса и покажут все происходящее почти в режиме реального времени, учитывая временные задержки из-за огромного расстояния.

Согласно заявлению NASA, космический аппарат DART уже выполнил последний маневр для того, чтобы сосредоточится на своей цели и установил курс на астероид Дидим.

Финальная фаза миссии DART

Примерно в 23:00 по Киеву, 26 сентября, начнется финальная стадия миссии аппарата DART. Он должен будет нацелиться на астероид Диморф и направиться к нему. На этом этапе аппарат будет действовать полностью самостоятельно и не будет принимать команд с Земли.

Астероиды Дидим и Диморф. Иллюстрация Примерно в 00:30 по Киеву, уже 27 сентября, космический аппарат DART начнет присылать изображения астероидов Дидим и Диморф на Землю. В NASA обещают показывать эти фотографии с небольшой задержкой в режиме практически реального времени.

50 минут до удара по астероиду Диморф

Примерно в 1:25 по Киеву аппарат DART уже полностью сконцентрирует свою траекторию полета на астероиде Диморф, для того чтобы в конце концов нанести по нему удар.

3 минуты до удара по астероиду Диморф

В 2:11 по Киеву, 27 сентября, космический аппарат DART отключит свои двигатели и приготовится к тому, чего ждали ученые практически год – он должен врезаться в астероид Диморф на скорости в 23 760 км/час, чтобы изменить его орбиту.

Столкновение с астероидом Диморф

В 2:14 по Киеву космический аппарат DART врежется в астероид Диморф и в результате удара в космос должны улететь обломки астероида. Сам момент столкновения и последующий поток обломков должен сфотографировать спутник LICIACube, который уже отделился от аппарата DART. После этого спутник сделает облет астероида Диморф, чтобы сделать снимки места удара и всех последствий столкновения. Также спутник должен прислать данные, изменилась ли орбита космического камня и насколько сильно. Эти фотографии NASA обещает обнародовать уже через два дня после удара по астероиду.