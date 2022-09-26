После выступления президента РФ Владимира Путина, на котором тот объявил о частичной мобилизации в стране и коснулся вопроса возможного применения ядерного оружия Россией, эта тема стала одной из самых ключевых на международной арене. При этом мнения в мире разделились: одни считают, что ядерная угроза реальна, а другие называют ее маловероятной.

Что говорят в России?

Путин заявил, что в НАТО высказываются о возможности применения против РФ оружия массового поражения, но «роза ветров может развернуться и в их сторону». По словам Путина, «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, это не блеф».

То есть, российская сторона теперь заявляет, что подобный удар может быть нанесен не в ответ на ядерный удар другой стороны, а как упреждающий – в случае возникновения угрозы территориальной целостности РФ. Напомним, что упреждающим в России называли и вторжение в Украину, мотивируя это тем, что она намеревалась напасть на территорию ОРДЛО.

Угроза маловероятна?

Издание Financial Times со ссылкой на анонимных осведомлённых собеседников пишет о том, что на Западе считают: угрозы Путина вряд ли будут реализованы и не сигнализируют об изменении ядерной стратегии РФ.

При этом один из собеседников издания отмечает, что в ответ на ядерный удар против Украины вряд ли будет равноценный ответ, но РФ может получить от западных союзников ответ конвенциональными военными средствами. А заявление Путина о том, что он «не блефует», на Западе скорее рассматривают как попытку перехватить инициативу после неудач на поле боя, а после «референдумов» на оккупированных территориях подавать войну как «оборону».

Президент США Джо Байден ранее говорил, что, если РФ использует ядерное оружие, реакция США будет зависеть от масштабов того, что сделает Россия. А предупреждения о возможном ответе там рассматривают лучшим способом сдерживания.

Также в материале отмечается, что, учитывая практику нанесения ударов по территории Украины обычным оружием, ядерный удар также может пойти «не по плану»: к примеру, ВСУ могут сбить ракету с ядерным зарядом, или же ракета может сбиться с курса и попасть не в тот объект.

Зеленский в угрозу верит

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин не блефует, намекая на угрозу применения ядерного орудия.

«Может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. (…) [Путин] нацелился и занял нашу АЭС и город Энергодар. (…) Я уже упоминал, что в Энергодаре у нас шесть энергоблоков, шесть Чернобыльских АЭС. Несколько дней назад начали стрелять по другой атомной электростанции – Южноукраинской АЭС. (…) Значит, он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу», – заявил президент.

Подчеркнем, что Зеленский говорит не о ядерном ударе, а об обстреле ядерных объектов в Украине. Напомним, что в обстрелах ЗАЭС украинская и российская стороны обвиняют друг друга, а посетившая станцию миссия МАГАТЭ решила воздержаться от прямых оценок того, с чьей стороны ведутся обстрелы.

Периодические удары по ЗАЭС до настоящего времени приводили к отключению всех энергоблоков АЭС и включению аварийных генераторов. А территория Южноукраинской АЭС, которая находится в Николаевской области и подконтрольна Украине, была обстреляна 19 сентября: тогда ракета упала в 300 метрах от реакторов.

Официально США угрожают «катастрофическими последствиями»

В США считают возможной ядерную войну не только с РФ, но и с Китаем. Так, адмирал ВМС США Чарльз А. Ричард заявил: «Россия и Китай могут перейти к любому уровню насилия, который они выберут, в любой области с любым инструментом силы во всем мире. (…) Мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России продолжает расти, наряду с другими вызовами, с которыми мы сталкиваемся».

А советник по нацбезопасности США Джейк Салливан рассказал о том, что администрация президента США непублично предупредила российскую сторону о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь «катастрофические последствия» для РФ, и добавил, что последние угрозы Путина стоит воспринимать очень серьезно.

«Мы донесли до Кремля – в частном порядке, на очень высоком уровне – что любое применение ядерного оружия будет иметь для России катастрофические последствия, что США и наши союзники дадут решительный ответ. И мы очень четко и подробно объяснили, какие последствия это может иметь», – сказал чиновник.

Учитывая, что американская пресса ранее сообщала о том, что подобные предупреждения США уже отправляли на протяжении последних нескольких месяцев, можно предположить, что это способ сдерживания и давления на РФ. Отметим, что все эти предупреждения расплывчаты, а «последствия» могут быть какими-угодно, включая новые санкции.

А Украина в такой войне проиграет в любом случае – даже если Запад постфактум даст «решительный ответ». Лучший вариант в данном случае для всего мира – отказаться от риторики ядерной угрозы и сесть за стол переговоров не с точки зрения ультиматумов, а с целью поиска компромисса. К чему, к сожалению, на данном этапе противостояния ни одна из сторон конфликта не стремится.

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