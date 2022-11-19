Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы стать посредником и положить конец войне между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в интервью итальянской ежедневной газете La Stampa, пишет "Европейская правда".

На вопрос, верит ли он в возможность примирения Москвы и Киева, понтифик призвал всех не сдаваться и отметил, что мир возможен.

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желание мира, а не просто перемирие, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который является результатом диалога. Оружием это не достигается, потому что оно не побеждает ненависть и жажду господства, которые таким образом возродятся, возможно, другими путями, но возродятся", - сказал он.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не свойственна российскому народу.

Папа также убеждал, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия", а нужно вести диалог.