После победы в войне с Россией вопрос безопасности в Украине будет решен и начнется быстрый экономический рост, поэтому украинцы будут охотно возвращаться из-за границы на родину. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ, передает пресс-служба ОП.

Как отметил Глава государства, чтобы обеспечить безопасность граждан, Украина занимает проактивную позицию с целью формирования эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, по его словам, положительный результат продемонстрировали полученные от партнеров зенитные ракетные комплексы NASAMS: во время недавней массированной воздушной атаки России из десяти пусков было десять попаданий по вражеским ракетам. Президент также отметил эффективность комплексов IRIS-T.

«Я очень благодарен партнерам. Потому что вот вам пример помощи. Мало таких систем для нас. Раньше у Украины их не было, но сегодня десять из десяти – это очень хороший результат», – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, также есть договоренности с Испанией о предоставлении Украине ЗРК HAWK. Кроме того, продолжаются переговоры с другими государствами о передаче этих систем ПВО.

«Президент Байден знает все детали, мы с ним обсуждали это несколько раз, и есть результат. Шольц действительно помог – видите IRIS-T. Так же, как и Президент Штайнмайер, он тоже помог. Последняя наша встреча была очень важной, и потом он многое сделал. Также Эммануэль Макрон заверил меня, что мы получим от него системы ПВО и ПРО», – рассказал Глава государства.

По словам Президента, продолжается переговорный процесс с итальянским правительством по поводу получения еще одной системы.

«Это то, над чем мы глобально работаем для защиты неба Украины», – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что Украина тесно взаимодействует с международными партнерами в целях усиления защиты своей энергетической инфраструктуры.

«И они реально много помогают нам с точки зрения договоренностей о поставках различных генераторов, трансформаторов, поддержки, чтобы мы могли иметь ту или иную альтернативу», – сообщил он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня основное внимание сосредоточено на максимально возможном обеспечении украинцев электроэнергией. В частности, прорабатывается альтернативная система электроснабжения. Энергетики и работники ГСЧС делают все для защиты имеющейся инфраструктуры и восстановления поврежденных объектов.

По словам Президента, пока остаются риски воздушных атак России, возвращение украинцев, которые пребывают в других странах, – это личное решение каждого человека.

«Если бы наши Вооруженные Силы сегодня защищали небо полностью, сбивали бы 90-95 процентов, мы бы сказали людям: это риск, но мы вам откровенно говорим, что экономика государства без вас не может», – пояснил он.

Впрочем, Владимир Зеленский убежден, что после победы Украины в войне с Россией украинцы будут быстро возвращаться на родину, поскольку вопрос безопасности будет решен, а в стране начнется бурный экономический рост.

«В Украине будет бум человеческого капитала и экономический бум. К примеру, во Всемирном банке уже видят, сколько капитала может сюда зайти. Даже сегодня многие инвесторы верят в победу Украины и хотят прийти, когда закончится война. Но они очень хотят, чтобы была серьезная международная платформа для страхования бизнеса, и мы об этом говорили с вице-президентом Всемирного банка», – рассказал Глава государства.

«Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне», – резюмировал Президент Украины.