После победы в войне с Россией вопрос безопасности в Украине будет решен и начнется быстрый экономический рост, поэтому украинцы будут охотно возвращаться из-за границы на родину. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ, передает пресс-служба ОП.
Как отметил Глава государства, чтобы обеспечить безопасность граждан, Украина занимает проактивную позицию с целью формирования эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, по его словам, положительный результат продемонстрировали полученные от партнеров зенитные ракетные комплексы NASAMS: во время недавней массированной воздушной атаки России из десяти пусков было десять попаданий по вражеским ракетам. Президент также отметил эффективность комплексов IRIS-T.
По его словам, также есть договоренности с Испанией о предоставлении Украине ЗРК HAWK. Кроме того, продолжаются переговоры с другими государствами о передаче этих систем ПВО.
По словам Президента, продолжается переговорный процесс с итальянским правительством по поводу получения еще одной системы.
«Это то, над чем мы глобально работаем для защиты неба Украины», – сказал он.
Владимир Зеленский отметил, что Украина тесно взаимодействует с международными партнерами в целях усиления защиты своей энергетической инфраструктуры.
Глава государства подчеркнул, что сегодня основное внимание сосредоточено на максимально возможном обеспечении украинцев электроэнергией. В частности, прорабатывается альтернативная система электроснабжения. Энергетики и работники ГСЧС делают все для защиты имеющейся инфраструктуры и восстановления поврежденных объектов.
По словам Президента, пока остаются риски воздушных атак России, возвращение украинцев, которые пребывают в других странах, – это личное решение каждого человека.
Впрочем, Владимир Зеленский убежден, что после победы Украины в войне с Россией украинцы будут быстро возвращаться на родину, поскольку вопрос безопасности будет решен, а в стране начнется бурный экономический рост.
«Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне», – резюмировал Президент Украины.