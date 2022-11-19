Прошедший на Бали саммит G20 еще раз продемонстрировал "особую" позицию незападного мира по войне в Украине, что остается важнейшим фактором для России, позволяющий ей поддерживать свою экономику и избегать полной международной изоляции, невзирая на масштабные санкции США и ЕС.

Правда, в итоговой декларации прописано осуждение войны в Украине, но с оговорками.

"Ясно, что такой же жёсткости, как в "Большой семерке", у нас быть не может, когда требуется согласие русских, китайцев и саудовцев", - заявил Politico источник в дипломатических кругах.

G7 состоит из шести крупных западных государств и близкого к США военного союзника Японии, более широкий формат G20 включает незападные страны, в частности Индию, Китай, Бразилию, Саудовскую Аравию, Турцию и Южную Африку, которые заняли позицию нейтралитета в отношении войны в Украине.

В итоговом коммюнике "самым решительным образом" осуждается "война в Украине", пишет Reuters. В декларации говорится, что войну осудили "большинство членов" G20. Но при этом в документе подчеркивается, что "были разные мнения и оценки текущей ситуации и санкций", с этой формулировкой согласились все.

Хозяин саммита, президент Индонезии Джоко Видодо, сказал, что все продемонстрировали "гибкость".

"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в декларации говорится о недопустимости "применения или угрозы применения ядерного оружия". Данный тезис был указан без оговорки, что есть и другие мнения. Это свидетельствует о том, что с ним согласился, в частности, Китай (да и сама Россия, как один из подписантов). Такая позиция ключевого союзника Москвы, безусловно, снижает риски того, что россияне применят в Украине ядерное оружие.

Второй важный пункт декларации касается экономики. Лидеры G20 согласились с осторожностью подходить к дальнейшему повышению ключевых ставок, чтобы избежать побочных эффектов. Они также отметили "повышенную волатильность" валютных курсов и "ухудшающуюся ситуацию" с госдолгом некоторых стран.

Разбирались, каковы итоги саммита G20 и что они означают для Украины.

"Не делить мир на части"

Украинский вопрос и пути прекращения войны, естественно, стали одними из основных тем для обсуждений на саммите, а из-за инцидента с падением ракеты в Польше даже изменили его расписание.

Индонезийские официальные лица призывают западных лидеров смягчить свою риторику с критикой России, чтобы гарантировать, что саммит G20 не закончится без совместного заявления.

Президент Индонезии Видодо заявил, что война в Украине должна быть остановлена.

"Если война не закончится, нам будет трудно двигаться дальше. Мы не должны делить мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир погрузился в новую холодную войну", - сказал он.

Запад же ждет, что Китай усилит давление на Москву с тем, чтобы этот конфликт был прекращен.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Китай на роль "важнейшего советника по Украине, в том числе во избежание интенсивных наступательных операций".

"Президент Си Цзиньпин и я призываем уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Последствия этого конфликта выходят за пределы Европы и их можно будет преодолеть благодаря тесной координации между Францией и Китаем", - написал Макрон в Twitter.

Издание Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщило, что Си Цзиньпин на переговорах с Макроном сказал, что Китай выступает за прекращение огня в Украине и мирные переговоры.

О перемирии и необходимости переговоров говорил также премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Я неоднократно говорил, что необходимо найти способ вернуться на путь дипломатии и прекращения огня в Украине", - заявил Моди.

Западные лидеры придерживались иной риторики.

Канцлер Германии Олаф Шольц на заседании лидеров стран "Большой двадцатки" обвинил президента РФ Путина в провоцировании дальнейшей эскалации ядерными угрозами.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия должна "убраться из Украины и прекратить варварскую войну". Глава британского правительства раскритиковал отсутствие президента Путина на саммите.

"Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы продолжили бы разбираться. Потому что самое большое изменение, которое кто-либо может сделать, это сама Россия, если она уйдет из Украины и прекратит эту варварскую войну", – приводит слова Риши Сунака на саммите G20 издание Sky News.

Саммиту предшествовала двусторонняя встреча между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином - они встретились впервые с тех пор, как Байден стал президентом.

Хотя ощутимых результатов было мало, в целом, говорят эксперты, это была позитивная встреча после того, как в начале года отношения между сверхдержавами упали почти до исторического минимума.

При этом основные разногласия остаются неизменными - особенно в отношении Тайваня, торговых ограничений и передачи технологий.

Байден выразил мнение, что Китай, вероятно, не будет совершать попытки вторжения на Тайвань. При этом политика США по вопросу Тайваня не изменится, и его страна хочет видеть мирный результат в ситуации вокруг острова.

Стороны договорились поддерживать связь открытой и избегать конфронтации.

По сообщению Белого дома, Байден и Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Байден выразил мнение, что Китай, вероятно, не будет совершать попытки вторжения на Тайвань. При этом политика США по вопросу Тайваня не изменится, и его страна хочет видеть мирный результат в ситуации вокруг острова.

Зеленский выступал на саммите онлайн. В своем обращении он заявил, что пришло время прекратить разрушительную войну России и озвучил условия для этого.

Главные из них: отведение войск РФ за границы 1991 года, выплата компенсаций за нанесенный ущерб. Всего "формула мира" содержит 10 пунктов.

Зеленский отмел возможность компромиссного мирного соглашения с РФ - "Минска-3", которое бы фиксировало территориальные захваты России.

Он также призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители, расширить действие зерновой сделки.

Глава МИД РФ находился в зале во время онлайн-обращения Владимира Зеленского. После его выступления Сергей Лавров взял слово и заявил, что должен ответить Зеленскому.

Как сообщает издание Bloomberg, российский министр оправдывал вторжение в Украину и назвал риторику Зеленского "воинственной, русофобской и агрессивной".

Также Лавров высказался о переговорах РФ и Украины. Министр заявил, что президент Украины "не слушает советов Запада", хотя "ходят слухи, что американская администрация говорит Зеленскому, чтобы он был посговорчивей".

По его словам, Россия "многократно устами президента подтверждала, что не отказывается от переговоров", а отказывается якобы Украина, которая даже законодательно закрепила, что не будет вести переговоры с Путиным.

Также Лавров заявил о том, что "чем дольше Украина будет отказываться, тем труднее будет договориться". Условия Украины для переговоров он назвал "заведомо нереалистичными и неадекватными в этой ситуации".

"Ярость незападных стран"

Эксперты говорят: Китай зависит от экспорта в страны Запада и потому в открытую Москву остерегается поддерживать по войне в Украине (например, пока не зафиксированы массовые поставки китайского оружия, тех же беспилотников, в РФ). А китайские компании соблюдают отчасти западные санкции против России, опасаясь потерять рынки сбыта в ЕС и США.

В то же время страны Азии продолжают наращивать импорт из России, а также, разными путями, помогают россиянам закупать товары, которые запрещены Западом к экспорту в РФ, извлекая из этого выгоду (российские энергоносители продаются со скидкой).

"Саммит на Бали, вероятно, стал самым проблемным из всех, что когда-либо организовывала "Большая двадцатка", поскольку прошел на фоне конфликта России и Украины, да ещё и в условиях усиливающейся конфронтации между США и Китаем (в частности, из-за Тайваня и вообще самого факта, что Си открыто не осудил Путина за его войну в Украине), а также напряжённости в отношениях между США и Саудовской Аравией из-за нефтяных поставок. Война в Украине усилила раскол между ведущими экономиками, входящими в "Большую семёрку", - включая США, Великобританию, Германию и Францию - и так называемым "глобальным Югом" - менее развитыми странами, у которых меньше инструментов для борьбы с нехваткой продовольствия и энергетическим дефицитом, последствиями изменения климата и бедностью. Этот раскол проявился в полной мере на Бали. В некоторых кругах назрело недовольство в связи с тем, что, по их мнению, более крупные государства недостаточно помогают в борьбе с этими вызовами. Ещё один повод для раскола - принуждение присоединиться к санкциям против России или ограничения на покупку её энергоресурсов. Это в целом говорит о том, что мир становится многополярным, а союзы формируются не только вокруг США, но и вокруг Китая, а на региональном уровне - вокруг таких стран, как Саудовская Аравия", - считает журналист Bloomberg Розалинд Мэтисон.

Об особой позиции незападных стран говорит и обозреватель Politico Нахал Туси.

"Уже сейчас, как показали переговоры по климату в Египте, развивающиеся страны мира выражают растущую ярость по поводу того, что им приходится нести финансовые и экологические издержки, связанные с потреблением энергии более богатыми странами. Плюс негативное влияние войны в Украине на мировые поставки энергии и продовольствия. Посмотрите, в частности, как Китай реагирует на любые требования со стороны "Глобального Юга" - термин, который включает в себя многие страны Латинской Америки и Африки. Пекин не только является крупным источником выбросов, но и поддерживает Россию в ее войне с Украиной. Тем временем Соединенные Штаты уже пытаются притупить критику. Перед саммитом было опубликовано совместное заявление с Великобританией и Европейским союзом, подтверждающее их решимость решить проблему отсутствия продовольственной безопасности. Многие страны G20 по-прежнему публично настаивают на переговорах по прекращению конфликта. Ведь G-20 включает не только Китай, но и Южную Африку, Мексику и Индию, страны, которые придерживаются нейтралитета, но страдают от последствий войны. Президент Индонезии в прошлом предлагал выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Если некоторые страны хотят заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, им, вероятно, лучше попытаться договориться с Байденом", - полагает Туси.

Разочарование войной "отчасти вызвано усталостью от цен на продовольствие и инфляцией на энергоносители, но в случае с Южной Африкой и Индонезией это также их восприимчивость к антизападным нарративам", написал в соцсетях Аарон Коннелли, аналитик Международного института стратегических исследований, аналитического центра со штаб-квартирой в Лондоне.

Что саммит значит для Украины

Для Украины итоги саммита G20 неоднозначны.

"С одной стороны, и по тематике, и по обсуждениям (об энергетике, продовольственной безопасности, стратегической стабильности в мире), проблема Украины продолжает находиться в фокусе наиболее промышленно развитых государств стран Большой двадцатки. Это говорит о том, что сегодня преждевременно утверждать, что от Украины устали и она отходит на второй план. Приглашение президента Украины выступить в онлайн-формате - это беспрецедентное решение G20, которое демонстрирует знак уважения лично президенту, и Зеленский, конечно, пытался воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы представить украинское видение достижения мира и поставить еще один ультиматум, только в более смягченной форме. Когда Украина декларирует готовность к миру, но только после полной капитуляции России на территории Украины, включая с Крымом и Донбассом, выплатой репараций и наказанием виновных в военных преступлениях. В то же время не оправдались надежды на то, что этот саммит станет окном возможностей для переговорного процесса, мирного урегулирования, возможной встречи Украины и России (а эти надежды были до начала саммита). Точку в этой переговорной интриге, которая продолжается около месяца и поддерживалась публикациями в западных медиа, поставила новая волна российских ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которая и продемонстрировала, что сторонам ни о чем не удалось договориться. Стороны стали еще дальше друг от друга, а мирное урегулирование еще более туманно", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Эксперт также отмечает, что саммит показал существование стратегического раскола между США и Китаем, между западным и незападным миром.

"Мы видим итоговую резолюцию, в которой не нашлось места для однозначного осуждении позиции России. Мы видим, возможно, намеки на нормализацию отношений между США и Китаем, но констатирование факта обеими сторонами, что глобальная конкуренция между ними продолжится, и эта конкуренция будет касаться как Африки и Азии, так и Восточной Европы одновременно. Западный мир в целом поддерживает украинскую позицию по урегулированию, поддерживает курс на разгром России. И в то же время незападный мир настаивает на переговорах и быстрейшем завершении войны (что, как считают в Украине, является выгодным для России, - Ред)", - говорит Бортник.

Политолог Вадим Карасев также полагает, что незападные страны объединяются против доминирующего положения Запада и не осуждают резко Россию, что еще раз проявилось на саммите G20.

"Ведь в случае вторичных, третичных санкций, если дальше будет продолжаться санкционное давление на Россию, пострадать могут прежде всего так называемые развивающиеся страны. Ну и в целом незападные страны демонстрируют хорошие темпы экономического развития, а всеобщая эпоха войн может их сбить. И развивающийся мир (Индия, Латинская Америка, у которой свое отношение к американцам) может использовать противостояние США с Россией и Китаем для того, чтобы лучше балансировать между двумя этими формирующимися центрами – западным и китайско-евразийским", - говорит Карасев.

Источник