В Украине из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры отключения света могут длиться по несколько дней. О таких перспективах заявил в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, россияне нанесли серьезные удары по объектам передачи электроэнергии – подстанциям, которые передают электроэнергию из одного региона в другой, через которые запитаны много областей центральной и западной Украины. Сахарук заявил, что было также попадание в одну из теплоэлектростанций, которая из-за повреждений перестала работать. Поэтому сейчас ситуация такова, что по всей стране применяются графики аварийных отключений, в некоторых областях энергоснабжение очень ограничено.

«Уменьшить объем отключений пока невозможно из-за значительных повреждений. Мы сейчас говорим не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. И, к сожалению, количество часов, в которые будут эти включения, 2-3 часа в сутки максимум», – заявил он.

По оценкам Сахарука, сейчас без света находятся около 40% украинцев, и невозможно сказать, когда ситуация изменится. Восстановительные работы уже частично начались. Где-то продолжают разбирать завалы, где-то разрушено оборудование, в отдельных местах нужно разминировать территорию.

В настоящее время введены графики отключений света, однако параллельно с ними вводятся аварийные отключения. В «Укрэнерго» сообщили, что из-за похолодания потребление электроэнергии возросло, что сильно усложнило и без того тяжелую ситуацию в энергосистеме. В связи с этим энергетики вынуждены применять большие объёмы ограничений для сохранения стабильности энергосистемы.

Также в «Укрэнерго» отметили, что решения о том, каких потребителей отключать, принимаются местными операторами систем распределения электроэнергии – облэнерго.

Напомним, глава Киевской ОВА Дмитрий Кулеба ещё до обстрелов 15 ноября заявлял, что его администрация готовится к любому развитию событий, включая самый сложный вариант, и допустил, что в случае сильных повреждений света может не быть по две недели и более. По его словам, трудно предсказать, какие будут поражения от обстрелов.

Также напомним, по данным издания Politico, которое ссылается на украинских чиновников, Киев ожидает усиления ракетных обстрелов в ближайшие дни. Предположительно, это может привести к тому, что на протяжении длительного периода будет нехватка электроэнергии и газа. В связи с этим предполагается возможность переселения гражданских в другие регионы. Более подробно об этом мы рассказывали в материале по ссылке.

Подчеркнем, что длительные отключения электроэнергии могут привести не только к порче продуктов питания в холодильниках украинцев, но и к потере работы, так как многие бизнесы вынуждены приостанавливать производства и работу. И больше всего ситуация бьет по ресторанному бизнесу, розничной торговле и малым предприятиям.

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