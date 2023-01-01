"Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский питает иллюзию добиться с помощью Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.д. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", - заявил он.