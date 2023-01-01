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30-12-2022, 14:00

Росія відмовилася вести переговори щодо "формули миру" Зеленського

Категорія: Новини / Політика

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Россия отказывается вести переговоры с Украиной на основе "формулы мира", которую предлагает президент Владимир Зеленский, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
Об этом сообщает МИД России.

"Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский питает иллюзию добиться с помощью Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.д. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", - заявил он.

При этом Лавров заявляет, что якобы Киев не готов к диалогу.

"Очевидно, что Киев не готов к диалогу", — заявил лавров, добавив, что "нынешняя «обойма» украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них – откровенные русофобы".

Что предполагает "формула мира" Зеленского


В октябре 2022 года Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) "формулу мира" для преодоления российской угрозы. Она, в частности, предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии. Также формула предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны .

"Формула мира" включает 10 пунктов:
  • Радиационная и ядерная сохранность.
  • Продовольственная безопасность.
  • Энергетическая сохранность.
  • Освобождение всех пленных и депортированных.
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  • Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
  • Возвращение справедливости.
  • Противодействие экоциду.
  • Недопущение эскалации.
  • Фиксация окончания войны.



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