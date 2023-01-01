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Россия отказывается вести переговоры с Украиной на основе "формулы мира", которую предлагает президент Владимир Зеленский, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
Об этом сообщает МИД России.
"Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский питает иллюзию добиться с помощью Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.д. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", - заявил он.
При этом Лавров заявляет, что якобы Киев не готов к диалогу.
"Очевидно, что Киев не готов к диалогу", — заявил лавров, добавив, что "нынешняя «обойма» украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью. Большинство из них – откровенные русофобы".
Что предполагает "формула мира" Зеленского
В октябре 2022 года Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) "формулу мира" для преодоления российской угрозы. Она, в частности, предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии. Также формула предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны .
"Формула мира" включает 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.