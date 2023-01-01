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30-12-2022, 10:00

Бразильський футболіст Пеле помер на 83-му році життя

Категорія: Новини / Події

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Легендарный бразильский футболист Пеле скончался на 83-м году жизни.

В последнее время Пеле проходил курс лечения после удаления раковой опухоли. В начале декабря его состояние резко ухудшилось, организм перестал реагировать на химиотерапию, и врачам осталось переключиться на паллиативное лечение.

Пеле, чьё настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту, неоднократно признавали лучшим футболистом и спортсменом XX века. Он пока единственный футболист, который как игрок выиграл три чемпионата мира.

Мир прощается Пеле

«Король», «одна из величайших легенд футбола», «мастер красивой игры», – эти титулы, которые Эдсон Арантис ду Насименту слышал ещё при жизни, звучат и теперь. Бразильская футбольная конфедерация объявила семидневный траур по «величайшему идолу мирового футбола».

«Простого прощания никогда не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая охватила весь футбольный мир», – написал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду,

 назвав Пеле источником вдохновения для многих миллионов.


В блоге президента Франции Эммануэля Макрона опубликована фотография Пеле с тремя словами на французском и португальском: «Игра. Король. Вечность». С большой буквы. Пеле скончался в больнице Альберта Энштейна в Сан-Паулу после продолжительной и тяжёлой борьбы с раком кишечника. Трехкратному чемпиону мира, лучшему футболисту Бразилии было 82 года.




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