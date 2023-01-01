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Учора, 16:00

Біля Кримського мосту пробка перевищила п'ять кілометрів

Категорія: Новини / Події

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Протяженность пробки перед Крымским мостом со стороны Кубани превысила пять километров при пропускной способности 190 машин в час.

Об этом информирует оперштаб Кубани в пятницу, 30 декабря.

Пробка перед Керченским мостом наблюдается и со стороны Крыма, сообщал российский телеканал "Вести Крым". Правда, ее длину российские журналисты затруднились уточнить.

Ограничения движения на Керченском мосту возникли после взрыва с последующим пожаром, произошедших 8 октября. После этого перед мостом наблюдаются пробки практически все время.


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