Верховный суд поддержал позицию Антимонопольного комитета Украины по делу против ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" относительно оформления упаковки лекарства "Цитрамон". Компания уплатила в госбюджет штраф в размере 10,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает ubr.ua.

Процесс обжалования ответчиком решения АМКУ в суде длился около двух лет. Еще в 2020 году комитет оштрафовал компанию из-за копирования упаковки производителя "Дарница".

"Комитет установил, что упаковка обоих препаратов похожа до степени смешивания. Этот факт был подтвержден данными опроса потребителей, 90,5% из которых отметили, что оформление обеих упаковок является подобным", - говорится в сообщении.

После длительных судебных разбирательств 20 декабря Верховный суд закрыл кассационное производство. Решение АМКУ вступило в законную силу, поэтому ответчик уплатил полную сумму штрафа в государственный бюджет.



