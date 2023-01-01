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Виробник Цитрамона заплатив понад 10 млн гривень штрафу ЄВГЕНІЯ ІВАНОВА 30 ГРУДНЯ 2022, 21:47

Категорія: Новини / Правовий лікнеп

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Верховный суд поддержал позицию Антимонопольного комитета Украины по делу против ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" относительно оформления упаковки лекарства "Цитрамон". Компания уплатила в госбюджет штраф в размере 10,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает ubr.ua.

Процесс обжалования ответчиком решения АМКУ в суде длился около двух лет. Еще в 2020 году комитет оштрафовал компанию из-за копирования упаковки производителя "Дарница".

 "Комитет установил, что упаковка обоих препаратов похожа до степени смешивания. Этот факт был подтвержден данными опроса потребителей, 90,5% из которых отметили, что оформление обеих упаковок является подобным", - говорится в сообщении.

После длительных судебных разбирательств 20 декабря Верховный суд закрыл кассационное производство. Решение АМКУ вступило в законную силу, поэтому ответчик уплатил полную сумму штрафа в государственный бюджет.





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