



«2022-й год стал одним из самых тяжелых в истории Независимой Украины. Год испытаний и потрясений. В стране введено военное положение.

Сегодня мы совсем иначе воспринимаем пожелание «мирного неба над головой». Мы как никогда убедились, что наша сила – в единстве.

Несмотря на все сложности, наш народ продолжает трудиться, и каждый уверенно держит свой фронт – экономический, промышленный, медицинский, образовательный. Учебный процесс в наших учреждениях не прекращается. Школьники и студенты занимаются в аудиториях и в бомбоубежищах в онлайн-режиме.

Дорогие друзья! Я хочу пожелать, чтобы на нашей земле воцарился мир и благополучие! Чтобы все, кто вынужден был выехать из страны, поскорее вернулись в родные дома.

Наша страна обязательно победит, и мы сделаем все для того, чтобы 2023-й год стал для Украины временем настоящего расцвета!

С Новым годом, дорогие одесситы!», – почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.