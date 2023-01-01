В Нью-Йорке в возрасте 93-х лет скончалась легенда американской тележурналистики Барбара Уолтерс.

Она стала первой женщиной, ведущей выпуски вечерних новостей на телеканале АВС.

За свою более чем 50-летнюю карьеру она взяла интервью у многих политиков, таких как Владимир Путин и Ясир Арафат, и знаменитостей. У её микрофона побывали все американские президенты, возглавлявшие страну в годы её работы на телевидении, и их супруги, вплоть до Дональда Трампа и Меланьи Трамп.

Барбара Уолтерс - обладательница 12 премий "Эмми" и звезды на Голливудской аллее славы.

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