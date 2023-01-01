Новый 2023-й год отметили столицы всего мира.

С музыкой и фейерверками встретили его на улицах жители Нью-Йорка.

По традиции, раскатами салюта и петардами встречали 1 января жители Берлина.

Огнями сияла испанская столица Мадрид

Лондонский символ Биг-Бэн отсчитал последние секунды уходящего года.

Праздник с размахом пришёл и в Дубай, крупнейший город О.А.Э.

В весёлой атмосфере отметили новый год и жители крупнейшего города Пакистана - Карачи.