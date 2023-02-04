Евросоюз включит Украину в свою зону мобильного роуминга, в рамках которой при нахождении на территории ЕС не нужно дополнительно оплачивать услуги за пользование услугами. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Европейского Союза сообщил корреспондент издания "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter во вторник, 31 января, передает Фокус.

Журналист, приводя заявление европейского чиновника, отметил, что законодательство, позволяющее Украине стать частью зоны бесплатного роуминга ЕС, может быть принято Евросоюзом уже в текущем году.

Твит Рикарда Йозвяка

С 2017 года на территории Евросоюза работают правила бесплатного роуминга, что означает, что на территории стран блока платить дополнительно за использование мобильных услуг не нужно.

говорится на сайте ЕС. "Ваши звонки на мобильные и стационарные телефоны, текстовые сообщения (SMS) и использование данных (просмотр веб-страниц, потоковое воспроизведение музыки и видео) оплачиваются по внутренним тарифам, то есть по той же цене, что и звонки, текстовые сообщения и данные в вашей стране", —на сайте ЕС.

Это также означает, что абонентам украинских операторов, в случае принятия соответствующего решения Евросоюзом, не понадобится покупать сим-карты местного европейского оператора во время пребывания в стране ЕС.