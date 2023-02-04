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2-02-2023, 14:00

Євросоюз скасує мобільний роумінг для українців уже цьогоріч, — ЗМІ

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Евросоюз включит Украину в свою зону мобильного роуминга, в рамках которой при нахождении на территории ЕС не нужно дополнительно оплачивать услуги за пользование услугами. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Европейского Союза сообщил корреспондент издания "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter во вторник, 31 января, передает Фокус.

Журналист, приводя заявление европейского чиновника, отметил, что законодательство, позволяющее Украине стать частью зоны бесплатного роуминга ЕС, может быть принято Евросоюзом уже в текущем году.

Твит Рикарда Йозвяка

С 2017 года на территории Евросоюза работают правила бесплатного роуминга, что означает, что на территории стран блока платить дополнительно за использование мобильных услуг не нужно.

"Ваши звонки на мобильные и стационарные телефоны, текстовые сообщения (SMS) и использование данных (просмотр веб-страниц, потоковое воспроизведение музыки и видео) оплачиваются по внутренним тарифам, то есть по той же цене, что и звонки, текстовые сообщения и данные в вашей стране", — говорится на сайте ЕС.

Это также означает, что абонентам украинских операторов, в случае принятия соответствующего решения Евросоюзом, не понадобится покупать сим-карты местного европейского оператора во время пребывания в стране ЕС.




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