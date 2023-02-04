Британия: как починить ядерную подводную лодку с помощью суперклея

После ремонта подводной лодки Vanguard, который длился семь лет, были найдены закреплённые на суперклей болты, удерживающие изоляцию на трубах с жидкостью, охлаждающей ядерный реактор, пишет газета The Sun со ссылкой на источники в Королевском военно-морском флоте.

Ответственным за ремонт был один из крупнейших подрядчиков ведомства, компания Babcock. Ранее он проинформировал ВМФ о «процедурном сбое» во время ремонта, но умолчал о таких деталях, как срезанные болты и суперклей. В компании не смогли объяснить, как была допущена ошибка.

По информации газеты, шляпки минимум семи болтов сорвались из-за чрезмерного усилия при их затяжке. Но вместо того, чтобы сообщить о повреждении и потратить время на замену, рабочие решили приклеить их обратно.

Известно, что неполадки были обнаружены до того, как реактор был бы запущен на полную мощность. В ВМФ также заявили, что ядерной угрозы не было, даже если бы повреждения не были обнаружены.

Источник