



Жители Бахмута на востоке Украины вынуждены укрываться от обстрелов в бомбоубежищах и днём, и ночью. Ожесточённые бои за город идут с лета. Те, кто не стал эвакуироваться, регулярно спускаются в подвалы и погреба. Некоторые живут под землёй месяцами. По данным мэрии, несмотря на призывы покинуть опасный район, только в самом Бахмуте остаются более шести тысяч мирных жителей, в том числе дети:

— Когда мы еще жили в другом городе, у нас напротив нас был прилет, и я испугалась. После того я сильно боюсь обстрелов. Как всегда мы приехали, и я уже подумала о том, что если это пережила, то я это переживу. Мне уже абсолютно как-то... Я на это не обращаю внимания.

— Сейчас везде опасно. По всей Украине опасно, везде стреляют. А здесь мы дома, здесь мы всё знаем, здесь у нас и родные.

В российском командовании неоднократно заявляли о намерении окружить Бахмут. В Киеве подчеркивают особую важность этого участка фронта. Боец ВСУ отмечает, что украинские военные потеряли позиции, но оставлять город не собираются:

«На сегодняшний день мы чуть-чуть отступили, но мы больше не собираемся отступать, потому что мы собираем в одно место свои силы и будем показывать свои силы».

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