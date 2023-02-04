Служба безопасности Украины объявила о подозрении пятерым участникам добровольческого батальона за попытку рейдерского захвата коммунального предприятия “Бучаводоканал” в августе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что среди организаторов преступления — руководство местного добровольческого формирования.

По данным следствия, в августе прошлого года, 10 вооруженных добробатовцев незаконно ворвались на территорию объекта водоснабжения и, угрожая физической расправой, не давали коммунальщикам проводить техобслуживание водонапорного пункта и насосов. Из-за этого в городе начались перебои с водой.

Во время обысков у них дома, в офисе и в Ирпенском горсовете было найдено автоматическое оружие и патроны.

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