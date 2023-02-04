Сегодня подозрения получили ряд бывших и нынешних чиновников за махинации с землями в акватории черноморского порта на 24 млн грн. Об этом в Facebook сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

“Вопреки действующему законодательству и без соответствующего согласования с Кабмином фигуранты предоставили разрешение и утвердили проект землеустройства по отводу земельного участка в акватории Сухого лимана, а затем незаконно передали его обществу в долгосрочную аренду под строительство объектов”, — сообщил он.

По информации источников в правоохранительных органах, речь идет об экс-первом замглавы агентства водных ресурсов Украины — экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаиле Хоревом и бывшем мэре Черноморска Валерии Хмельнюке. Также подозрения получил заместитель начальника районного отдела Госгеокадастра в Днепропетровской области Билый и бывший начальник отдела Госводагентства В. Бабчук.

Ранее источники в правоохранительных органах также сообщали, что сотрудники Департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова. Параллельно обыски проходят у еще нескольких чиновников.

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