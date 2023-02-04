Сегодня подозрения получили ряд бывших и нынешних чиновников за махинации с землями в акватории черноморского порта на 24 млн грн. Об этом в Facebook сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.
По информации источников в правоохранительных органах, речь идет об экс-первом замглавы агентства водных ресурсов Украины — экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаиле Хоревом и бывшем мэре Черноморска Валерии Хмельнюке. Также подозрения получил заместитель начальника районного отдела Госгеокадастра в Днепропетровской области Билый и бывший начальник отдела Госводагентства В. Бабчук.
Ранее источники в правоохранительных органах также сообщали, что сотрудники Департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова. Параллельно обыски проходят у еще нескольких чиновников.