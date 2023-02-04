Президент России Владимир Путин пригрозил западным партнёрам Киева ответом в случае поставок танков для ВСУ. Развитию войны в Украине глава государства посвятил завершающую часть своего выступления на торжествах по случаю 80-летия победы в битве под Сталинградом. Путин вновь заявил об угрозе нацизма и о желании дать отпор «агрессии коллективного Запада».

Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать.

Владимир Путин

президент России

Спустя почти год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину несколько европейских стран, а также США объявили о намерении передать Киеву современные танки «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер» для защиты от агрессии. Украина добивается также поставок американских истребителей четвёртого поколения F-16.

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