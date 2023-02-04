 
Інформація до новини
0
3-02-2023, 18:00

Путін пригрозив "відповіддю" у разі постачання Україні сучасних танків

Категорія: Новини / Політика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Президент России Владимир Путин пригрозил западным партнёрам Киева ответом в случае поставок танков для ВСУ. Развитию войны в Украине глава государства посвятил завершающую часть своего выступления на торжествах по случаю 80-летия победы в битве под Сталинградом. Путин вновь заявил об угрозе нацизма и о желании дать отпор «агрессии коллективного Запада».

Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать.

Владимир Путин 

президент России

Спустя почти год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину несколько европейских стран, а также США объявили о намерении передать Киеву современные танки «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер» для защиты от агрессии. Украина добивается также поставок американских истребителей четвёртого поколения F-16.

Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 