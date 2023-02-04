В Венеции опасаются, что из исторического центра города могут исчезнуть коренные жители. Несколько месяцев назад был преодолён психологический порог: жителей центра осталось меньше 50 тысяч.
Всего же за последние 70 лет население островов сократилось на 125 тысяч человек.
Специалисты говорят, что это объяснимо в рамках общей тенденции сокращения рождаемости в Италии. Но в Венеции, конечно, действуют и собственные факторы.
Лаура Бесио, советник социальной службы:
В Венеции опасаются, что из исторического центра города могут исчезнуть коренные жители. Несколько месяцев назад был преодолён психологический порог: жителей центра осталось меньше 50 тысяч.
Всего же за последние 70 лет население островов сократилось на 125 тысяч человек.
Специалисты говорят, что это объяснимо в рамках общей тенденции сокращения рождаемости в Италии. Но в Венеции, конечно, действуют и собственные факторы.
Венеция предлагает туристам воду из фонтанов
Лаура Бесио, советник социальной службы: