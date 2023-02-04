В Венеции опасаются, что из исторического центра города могут исчезнуть коренные жители. Несколько месяцев назад был преодолён психологический порог: жителей центра осталось меньше 50 тысяч.

Всего же за последние 70 лет население островов сократилось на 125 тысяч человек.

Специалисты говорят, что это объяснимо в рамках общей тенденции сокращения рождаемости в Италии. Но в Венеции, конечно, действуют и собственные факторы.

Лаура Бесио, советник социальной службы:

"В целом демография зависит от трёх важных факторов: во-первых, естественный прирост и убыль — рождения и смерти. Во-вторых — социальные факторы: кто-то уезжает, а кто-то приезжает сюда. И в Венеции этот фактор положителен, это следует подчеркнуть. Наконец, это внутреннее перемещение жителей в рамках муниципалитета".

В Венеции опасаются, что из исторического центра города могут исчезнуть коренные жители. Несколько месяцев назад был преодолён психологический порог: жителей центра осталось меньше 50 тысяч.

Всего же за последние 70 лет население островов сократилось на 125 тысяч человек.

Специалисты говорят, что это объяснимо в рамках общей тенденции сокращения рождаемости в Италии. Но в Венеции, конечно, действуют и собственные факторы.

Венеция предлагает туристам воду из фонтанов

Лаура Бесио, советник социальной службы:

"В целом демография зависит от трёх важных факторов: во-первых, естественный прирост и убыль — рождения и смерти. Во-вторых — социальные факторы: кто-то уезжает, а кто-то приезжает сюда. И в Венеции этот фактор положителен, это следует подчеркнуть. Наконец, это внутреннее перемещение жителей в рамках муниципалитета".

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