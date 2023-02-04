В Украине официально стартовала масштабная программа по обмену старых ламп накаливания на новые энергосберегающие. В данное время их начали менять в областных центрах, но уже возникли сложности. К примеру, что делать, если получили новые нерабочие, как быть, если нет в наличии на обмен нужного размера цоколя или же желаемого света, или вообще они отсутствуют в отделении?

В Украине официально стартовала масштабная программа по обмену старых ламп накаливания на новые энергосберегающие. В данное время их начали менять в областных центрах, но уже возникли сложности. К примеру, что делать, если получили новые нерабочие, как быть, если нет в наличии на обмен нужного размера цоколя или же желаемого света, или вообще они отсутствуют в отделении?

Уже возник дефицит

Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях сообщил, что с начала старта программы украинцы уже заказали на обмен более 300 тысяч энергосберегающих ламп через приложение “Дія”. И процесс идет. При поддержке Евросоюза планируется заменить 50 млн штук.

Обмен ламп возложен на "Укрпочту". Поэтому нужно выбрать удобное отделение. Обменять лампы можно двумя способами: оформив соответствующую заявку в “Дії” или же без регистрации, обратившись непосредственно в отделение “Укрпочты”.

В первом случае обмен состоится гарантированно, даже если в отделении уже не будет ламп. Они будут доставлены именно под заявки в “Дії”. Во-втором – обмен может осуществляться только при наличии ламп в отделении и только из той номенклатуры, которая имеется.

Обмен для потребителей будет проходить в три "волны", в зависимости от типа населенного пункта, в котором находится отделение. Первая волна – все отделения областных центров.

Итак, если гражданин хочет взамен получить несколько ламп с цоколем Е14, а остальные на Е27 или же все с одинаковым цоколем, то так и будет, уверяют в "Укрпочте". Но с ними уже возникают проблемы. Харьковчанину отказали поменять лампы накаливания с цоколем Е14 на Е27 – как заявили на почте, меняют на аналогичные, с таким же цоколем. Жительница Луцка столкнулась с такой же проблемой, принесла три лампы с цоколем Е27 и две с Е14.

"Мне нужен только стандартный цоколь. Не дали. Говорят, какое-то распоряжение очень тайное на руках имеют, а показать – нельзя", – рассказывает лучанка.

При этом, как отмечают уже побывавшие на обмене граждане, лампочки с большим цоколем Е27 уже в дефиците, на них большой спрос. Так же быстро расходятся лампы 13 Вт и больше и залеживаются по 7 Вт. Проблема с выбором яркости: могут дать как дневного света – белые, так и желтые. Даже несмотря на то, что кто-то любит свет поярче, а кто-то помягче. Впрочем, в офисе “Укрпочты” уверяют, что клиент имеет право выбора. Главное, чтобы в наличии было то, что клиент хочет. Если нет, то нужно прийти еще раз.

Главное условие – обмен 5 на 5. "Принес четыре лампы, так не взяли, сказали идти на рынок, купить пятую. Так и сделал. За 20 грн купил, тогда поменяли", – рассказывает киевлянин Сергей.

К слову, старые лампы накаливания, которые до этого пылились на прилавках и редко кому были нужны, сегодня стали резко востребованы и, как водится, подорожали. Если раньше их цена редко превышала 15 гривен, то сейчас продают от 20 до 30 гривен за штуку. К слову, в некоторых строительных магазинах их уже не продают.

По условиям обмена лампочки накаливания должны быть рабочие. Сгоревшие не возьмут. А вот что касается выданных энергосберегающих, то по ним действует гарантия на месяц.

Каждый почтальон диктует правила

Главный офис “Укрпочты” уже заваливают жалобами на сотрудников почты. Где-то сотрудников критикуют за самоуправство и требование лишних документов. Во многих областных центрах, таких как Винница, Запорожье, Одесса, жалуются на недостаточное количество лампочек. Даже зарегистрированные в “Дії” не могут их получить – они просто очень быстро заканчиваются.

"В “Укрпочте” отвечают, что им все равно, регистрировались ли вы в “Дії” или нет. Даже то, что вам пришло сообщение, что вы можете прийти в течение 5 дней и получить лампы, не гарантирует их наличие. Их нет. Хотя прописано в процедуре получения, что если вы зарегистрировались в “Дії”, получили сообщение, то гарантированно сможете получить", – жалуется Наталья Сипко.

И таких случаев немало. В “Укрпочте” советуют не расстраиваться и регистрироваться заново, если истекает пятидневный срок, а лампочки так и не привезли.

А в Херсоне ситуация еще хуже. В деоккупированном городе работает всего одно отделение в центре города. А центр регулярно обстреливается, что опасно, если возле почты соберутся люди.

Многие украинцы удивлены тем, что, придя на почту, узнают, что их нет в списках, что они уже их получили. Даже несмотря на то, что с момента регистрации и получения сообщения о том, что лампочки ждут в отделении, не проходит и суток. С подобным явлением сейчас разбирается “Укрпочта”.

Часть украинцев не в восторге от происходящего, так как обмен парализует работу почты. Из-за "лампочников", как их уже окрестили в народе, выстраиваются огромные очереди, и приходится выстаивать часами, чтобы получить или отправить посылки, корреспонденцию. Правда, в “Укрпочте” обещают это исправить и выделить отдельное окно с отдельным работником для обмена.





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