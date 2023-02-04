Госдепартамент США подтвердил решение отложить запланированную поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай из-за инцидента с воздушным шаром, который сочли запущенным с разведовательной целью.
"Мы приняли к сведению заявление КНР, в котором они выразили сожаление, но присутствие этого воздушного шара в нашем воздушном пространстве является отчетливым нарушением суверенитета и международного права. И то, что это произошло, неприемлемо", - подчеркнули в Госдепартаменте.
Пентагон подтвердил обнаружение якобы китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США и отметил, что фиксировал применение подобных аппаратов в последние несколько лет. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера.
Made in China?
Американцы уверены, что шар принадлежит Китаю, и по множеству каналов как в США, так и в Пекине направили соответствующий запрос властям КНР. По словам представителя Пентагона, власти США не сомневаются в том, что шар предназначен для наблюдения, и подтвердили, что траектория его полета проходит над рядом важных объектов. Однако, как считают в Вашингтоне, шар "не создает значительной добавленной стоимости" для КНР в том, что касается разведданных, которые Пекин может получить с его помощью, если сравнивать с тем, что КНР получает со спутников. При этом, как сообщается, "США приняли дополнительные меры безопасности и проявляют"особую бдительность" в целях снижения "любых рисков", связанных с получением другой страной разведданных.
Сбивать или не сбивать?
Власти США считают, что сбивать воздушный шар было бы опасным из-за его внушительных размеров.
представитель Пентагона
По словам чиновника из Пентагона, с учетом этих факторов власти США пришли к выводу, что шар сбивать не стоит на фоне наличия риска того, что его обломки при падении могут ранить кого-то на земле или нанести материальный ущерб.