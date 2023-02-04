



Госдепартамент США подтвердил решение отложить запланированную поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай из-за инцидента с воздушным шаром, который сочли запущенным с разведовательной целью.

"Мы приняли к сведению заявление КНР, в котором они выразили сожаление, но присутствие этого воздушного шара в нашем воздушном пространстве является отчетливым нарушением суверенитета и международного права. И то, что это произошло, неприемлемо", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Пентагон подтвердил обнаружение якобы китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США и отметил, что фиксировал применение подобных аппаратов в последние несколько лет. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера.

"Правительство Соединенных Штатов зафиксировало и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар, который в настоящее время находится над континентальной частью США", - говорится в документе.

"Шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляют коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле, - сообщил Райдер. - Случаи такой активности с применением шаров наблюдались ранее в течение последних нескольких лет. После того как шар был обнаружен, власти США незамедлительно приняли меры, чтобы препятствовать сбору важной информации".

Made in China?

Американцы уверены, что шар принадлежит Китаю, и по множеству каналов как в США, так и в Пекине направили соответствующий запрос властям КНР. По словам представителя Пентагона, власти США не сомневаются в том, что шар предназначен для наблюдения, и подтвердили, что траектория его полета проходит над рядом важных объектов. Однако, как считают в Вашингтоне, шар "не создает значительной добавленной стоимости" для КНР в том, что касается разведданных, которые Пекин может получить с его помощью, если сравнивать с тем, что КНР получает со спутников. При этом, как сообщается, "США приняли дополнительные меры безопасности и проявляют"особую бдительность" в целях снижения "любых рисков", связанных с получением другой страной разведданных.

"Мы связывались с ними как через их посольство здесь, в Вашингтоне, так и через наше посольство в Пекине, - рассказал представитель Пентагона. - Мы передали им, как серьезно мы_ относимся к этому вопросу. Мы дали понять, что сделаем все необходимое для защиты нашего народа и страны. И если степень риска, описанная мной ранее, изменится, у нас будут варианты, как действовать с этим шаром".

Сбивать или не сбивать?

Власти США считают, что сбивать воздушный шар было бы опасным из-за его внушительных размеров.

Он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем

представитель Пентагона

"Я не буду называть его точные размеры, - сказал представитель оборонного ведомства. - По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем. Почему мы его не сбили? Мы должны оценивать риски и выгоду. Первый вопрос заключается в том, представляет ли он физическую угрозу тем, кто находится в США. Наша оценка сводится к тому, что не представляет. Представляет ли он угрозу для гражданской авиации? Мы считаем, что нет. Представляет ли он значительную, повышенную угрозу с точки зрения разведки? Согласно нашей оценке, сейчас это не так".

По словам чиновника из Пентагона, с учетом этих факторов власти США пришли к выводу, что шар сбивать не стоит на фоне наличия риска того, что его обломки при падении могут ранить кого-то на земле или нанести материальный ущерб.