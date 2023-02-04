ЖИТИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КЛИМЕНТА АНКИРСКОГО И МУЧЕНИКА АГАФАНГЕЛА РИМЛЯНИНА

Свя­щен­но­му­че­ник Кли­мент ро­дил­ся в га­ла­тий­ском го­ро­де Ан­ки­ре в 258 го­ду от от­ца языч­ни­ка и ма­те­ри хри­сти­ан­ки. В мла­ден­че­стве ли­шил­ся от­ца, а на две­на­дца­том го­ду – и ма­те­ри, ко­то­рая пред­ска­за­ла ему му­че­ни­че­скую кон­чи­ну за ве­ру во Хри­ста. Усы­но­вив­шая его жен­щи­на, Со­фия, вос­пи­ты­ва­ла его в стра­хе Бо­жи­ем. Во вре­мя страш­но­го го­ло­да в Га­ла­тии неко­то­рые языч­ни­ки бро­са­ли сво­их де­тей, не имея воз­мож­но­сти их про­кор­мить, и Со­фия со­би­ра­ла несчаст­ных к се­бе, пи­та­ла и оде­ва­ла их, а свя­той Кли­мент по­мо­гал ей в этом. Он учил де­тей и го­то­вил их к при­ня­тию Свя­то­го Кре­ще­ния. Мно­гие из них впо­след­ствии скон­ча­лись му­че­ни­че­ски за ве­ру во Хри­ста.

За доб­ро­де­тель­ную жизнь свя­той Кли­мент был по­став­лен в чте­ца, а за­тем в диа­ко­на, в во­сем­на­дцать лет по­лу­чил сан пре­сви­те­ра, а в два­дца­ти­лет­нем воз­расте был ру­ко­по­ло­жен во епи­ско­па Ан­кир­ско­го. Вско­ре вспых­ну­ло го­не­ние Дио­кли­ти­а­на (284–305) на хри­сти­ан. По до­но­су при­вле­чен был к от­ве­ту и епи­скоп Кли­мент. Пра­ви­тель Га­ла­тии До­ме­ти­ан пы­тал­ся скло­нить свя­то­го к по­кло­не­нию язы­че­ским бо­гам, но епи­скоп Кли­мент твер­до ис­по­ве­до­вал ве­ру Хри­сто­ву и му­же­ствен­но пре­тер­пел все му­че­ния, ко­то­рым под­верг его лю­тый на­мест­ник. Его ве­ша­ли на де­ре­ве, ре­за­ли те­ло ост­рым же­ле­зом так, что вид­ны бы­ли ко­сти, же­сто­ко би­ли пал­ка­ми и кам­ня­ми, вер­те­ли на ко­ле­се и жгли на мед­лен­ном огне. Гос­подь хра­нил Сво­е­го стра­даль­ца и чу­дес­но ис­це­лял его ис­тер­зан­ное те­ло. То­гда До­ме­ти­ан по­слал свя­то­го в Рим к са­мо­му им­пе­ра­то­ру Дио­кли­ти­а­ну с до­не­се­ни­ем о том, что епи­скоп Кли­мент был же­сто­ко му­чим, но ока­зал­ся непре­одо­лим. Дио­кли­ти­ан, уви­дев му­че­ни­ка со­вер­шен­но здо­ро­вым, не по­ве­рил до­не­се­нию и под­верг его еще бо­лее же­сто­ким пыт­кам, а за­тем за­клю­чил в тем­ни­цу.

Мно­гие из языч­ни­ков, ви­дя му­же­ство свя­то­го и чу­дес­ное ис­це­ле­ние его от ран, уве­ро­ва­ли во Хри­ста. К свя­то­му Кли­мен­ту в тем­ни­цу сте­ка­лись лю­ди для на­став­ле­ний, ис­це­ле­ний и Кре­ще­ния, так что тем­ни­ца пре­вра­ти­лась в храм. Мно­гие из них по до­но­су бы­ли каз­не­ны им­пе­ра­то­ром. Дио­кли­ти­ан, по­ра­жен­ный уди­ви­тель­ным тер­пе­ни­ем свя­то­го Кли­мен­та, ото­слал его в Ни­ко­ми­дию к сво­е­му со­пра­ви­те­лю Мак­си­ми­а­ну.

По до­ро­ге, на ко­раб­ле, к свя­то­му при­со­еди­нил­ся уче­ник его Ага­фан­гел, из­бе­жав­ший каз­ни с дру­ги­ми ис­по­вед­ни­ка­ми и же­лав­ший по­стра­дать и уме­реть за Хри­ста вме­сте с епи­ско­пом Кли­мен­том.

Им­пе­ра­тор Мак­си­ми­ан от­дал свя­тых Кли­мен­та и Ага­фан­ге­ла пра­ви­те­лю Агрип­пи­ну, ко­то­рый под­верг их та­ким нече­ло­ве­че­ским ис­тя­за­ни­ям, что да­же в зри­те­лях-языч­ни­ках вспых­ну­ло чув­ство со­стра­да­ния к му­че­ни­кам и они по­би­ли кам­ня­ми му­чи­те­лей.

По­лу­чив сво­бо­ду, свя­тые ис­це­ля­ли жи­те­лей го­ро­да воз­ло­же­ни­ем рук, кре­сти­ли и на­став­ля­ли лю­дей, сте­кав­ших­ся к ним во мно­же­стве. Сно­ва схва­чен­ные по рас­по­ря­же­нию Мак­си­ми­а­на, они бы­ли от­прав­ле­ны на ро­ди­ну в го­род Ан­кир, где князь Ан­кир­ский Ку­ри­ний вновь под­верг их му­че­ни­ям, а за­тем ото­слал в го­род Ами­сию к на­мест­ни­ку До­ме­тию, от­ли­чав­ше­му­ся осо­бой же­сто­ко­стью.

В Ами­сии свя­тые му­че­ни­ки бы­ли бро­ше­ны в ки­пя­щую из­весть, про­бы­ли в ней сут­ки и оста­лись невре­ди­мы. С них сди­ра­ли ко­жу, би­ли же­лез­ны­ми пал­ка­ми, кла­ли на рас­ка­лен­ные же­лез­ные кро­ва­ти и по­ли­ва­ли се­рой. Свя­тым всё это не вре­ди­ло, и они бы­ли от­прав­ле­ны в Тарс для но­вых му­че­ний. По до­ро­ге в пу­стыне свя­то­му Кли­мен­ту, по его мо­лит­ве, бы­ло да­но от­кро­ве­ние, что он еще 28 лет бу­дет стра­дать за Имя Хри­сто­во. Пре­тер­пев мно­же­ство му­че­ний, свя­тые бы­ли за­клю­че­ны в тем­ни­цу.

По­сле смер­ти Мак­си­ми­а­на свя­той Ага­фан­гел был усе­чен ме­чом. Свя­то­го Кли­мен­та осво­бо­ди­ли ан­кир­ские хри­сти­ане из тем­ни­цы и от­вез­ли в пе­щер­ный храм. Там по­сле со­вер­ше­ния ли­тур­гии свя­той воз­ве­стил ве­ру­ю­щим ско­рое окон­ча­ние го­не­ний и свое близ­кое от­ше­ствие. Свя­той му­че­ник дей­стви­тель­но вско­ре был убит во­и­на­ми го­ро­да, во­рвав­ши­ми­ся в храм. Свя­то­му от­сек­ли ме­чом го­ло­ву во вре­мя при­не­се­ния им Бес­кров­ной Жерт­вы († ок. 312).