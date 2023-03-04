Вянваре-феврале наличный курс доллара был стабильно выше 40 грн/$. Но в последнюю зимнюю неделю гривня начала крепнуть: сегодня в обменниках доллар можно купить дешевле 39 грн/$. Почему это происходит и ожидать ли дальнейшего укрепления гривни?

По состоянию на середину дня 1 марта средний курс купли-продажи доллара в банках, обменниках и на черном рынке снизился до 38,63–38,9 грн/$, по данным портала «Минфин». Это самый низкий курс доллара с середины лета 2022-го. В феврале доллар в рознице подешевел почти на 1,5 грн. С начала этого года ревальвация гривни превышает 3,5%.

Эта тенденция противоречит ожиданиям бизнеса. Согласно опросу, ежеквартально проводимому НБУ, в конце прошлого года бизнес ориентировался на усиление девальвации в среднем до 42,59 грн/$ на конец 2023-го.

При этом радикальных изменений на валютном рынке пока не происходило, говорится в аналитической записке ICU от 27 февраля. НБУ по-прежнему активно продает валюту из резервов, а спрос на валюту со стороны населения все еще превышает продажи, отмечают аналитики ICU.

Forbes пообщался с участниками финансового рынка и выделил четыре причины, почему валютный рынок движется в сторону укрепления гривни. Как долго это продлится?

Причина №1. Новости о войне, МВФ и фиксированном курсе

Опасения относительно вероятной эскалации вторжения или массированных ракетных обстрелов на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину не оправдались, и это снизило напряжение среди граждан и бизнеса. «Наблюдаем возобновление продажи валюты, которая придерживалась в ожидании обострения рисков безопасности», – говорится в письменном комментарии аналитиков Райффайзен Банка.

В последнюю полную неделю февраля клиенты банков-юрлиц действительно продали больше валюты, чем купили, констатируется в отчете ICU.

Дополнительной положительной новостью мог стать визит в Киев директора МВФ Кристаллины Георгиевой , который дал неформальный старт переговорам о полноценной программе финансирования Украины на $15 млрд. «Рынок ощущал эффект от новостей, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества», – комментирует руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка «Авангард» Юрий Крохмаль.

Другой положительный сигнал – топ-руководители НБУ сохраняют риторику о сохранении в ближайшее время режима фиксированного курса гривнина уровне 36,6 грн/$, добавляет Крохмаль.

Об этом в интервью Forbes в конце прошлого года говорил глава Нацбанка Андрей Пышный. Также во время последней дискуссии членов комитета по монетарной политике НБУ, состоявшейся в январе, подчеркивалось, что фиксированный курс вместе с административными ограничениями и интервенциями НБУ стал основным фактором стабилизации девальвационных и инфляционных ожиданий.

Причина №2. Влияние госбюджета и решение НБУ

Кроме неплохих новостей, ближе к концу зимы на курс перестал влиять и негативный фактор – значительные расходы госбюджета, обычно выполняемые в конце каждого года, говорит руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

«В конце декабря расходы бюджета были безумными. Как правило, часть этих средств переходит в доллар в течение нескольких месяцев, – объясняет он. – Сейчас этот навес гривни, очевидно, иссяк».

Еще один немаловажный фактор – уменьшение общей гривневой ликвидности в системе из-за недавнего повышения Нацбанком норматива обязательного резервирования. С 10 февраля НБУ увеличил норматив формирования банками обязательных резервов в гривне по средствам по требованию с 0% до 2%, в инвалюте – с 10% до 12%.

По оценкам НБУ, в силу новых требований банки должны сформировать резервы на 24 млрд грн. По мнению аналитиков Райффайзен Банка, это снизило давление на наличный валютный рынок.

Причина №3. Депозиты по курсу НБУ помогли

В пользу гривни играет и фактическое отсутствие дефицита валюты. В кассах банков достаточное количество наличной валюты.

Кроме этого, гривню поддерживает и возможность приобретения валюты по официальному курсу под депозит, говорит Крохмаль. За счет этого инструмента спрос на наличную валюту снизился. С другой стороны, это периодически увеличивает предложение, когда такие депозиты погашаются, объясняет Крохмаль (клиенты банков могут снять валюту наличными и обменять ее в рознице).

По оценке Паращия из Concorde Capital, физлица открыли такие депозиты на несколько сотен миллионов долларов. По данным НБУ, остатки средств на счетах граждан под покупку валюты в период с 1 ноября 2022 по 27 февраля 2023-го еженедельно увеличивались в среднем на $43 млн.

В комментарии Райффайзен Банку тоже сообщается об увеличении объемов арбитражных операций (когда клиент продает валюту по более высокому курсу, чем купил) из-за продажи валюты, полученной после погашения трехмесячных депозитов.

Причина №4. Аграрии начинают посевную и продают валюту

Чем объяснить более резкое укрепление гривни в последние дни февраля? По всей видимости, это связано с началом посевной кампании, для которой агропроизводителям нужны средства в гривне, предполагает Крохмаль из Банка «Аванград».

О дополнительном спросе на гривню среди аграриев накануне посевной говорит и Паращий из Concorde Capital. Это происходит на фоне увеличения валютной выручки благодаря хорошей динамике экспорта зерновых, добавляет он.

Оба фактора являются сезонными. Но при равных условиях дальнейшее укрепление гривни может продолжаться и дальше, пока идет посевная и закупка необходимых для этого товаров, прогнозирует Крохмаль.

Будет ли доллар дешеветь в более продолжительной перспективе? Существенных факторов для этого нет, считает финансовый аналитик Иван Угляница. Одна из причин – ожидаемо худший перформанс агросектора в этом году. «Посевных площадей намного меньше из-за оккупации и боевых действий, – говорит Угляница. – Агробизнес уменьшает посевы даже на неоккупированных землях».

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