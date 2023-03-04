Украина уже не первый месяц ставит перед союзниками вопрос боевой авиации. Но по состоянию на начало марта каких-либо соглашений на этот счет нет, по крайней мере, о них неизвестно широкой общественности.

О том, зачем нашим Вооруженным силам западные истребители и почему союзники не спешат их передавать, - в материале РБК-Украина .

Спустя год полномасштабного вторжения России так и не удалось завоевать господство в небе. Украинская противовоздушная оборона в комплексе с авиацией свела на нет эти попытки, и сегодня противник даже не мечтает об операциях в тылу, предпочитая держаться подальше от линии фронта. А единичные случаи работы фронтовой авиации часто заканчиваются для него потерей самолетов.

Силы ПВО научились сбивать практически любые цели - от ракет до штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. Но не высокоскоростные ракеты. Кроме того, любая система в первую очередь является стационарным объектом и проигрывает боевой авиации в мобильности. Поэтому для полной защиты украинского неба нужны самолеты. И об этом говорят на всех уровнях, вплоть до президента Владимира Зеленского.

По его словам, авиационный компонент необходим, чтобы обезопасить всю территорию страны.

"Наши летчики вместе с зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью защитить небо мы сможем, когда будет снято авиационное табу в отношениях с нашими партнерами", - подчеркнул он в одном из недавних обращений.

Причем если говорить об активной обороне, то очевидна потребность в современной боевой авиации и для деоккупации захваченных территорий. Министр обороны Алексей Резников прямо говорит, что она нужна для контрнаступления. И соответствующие вопросы поднимались на крайней встрече союзников в формате "Рамштайн".

Логичный вопрос - почему для успешных операций осени-2022 достаточно было дальнобойной артиллерии? Например, в Харьковской области на тот момент сложились такие условия, что россияне не успели наладить взаимодействие авиации с наземными войсками, да и в целом перебросить туда армейскую авиацию. А неподготовленное применение грозило потерей самолетов даже от так называемого дружественного огня.

"Вообще мы там очень быстро все там сделали. Надо понимать, что у россиян всего было около 100 ударных вертолетов Ка-52 и около 100 истребителей МиГ-29, сейчас уже меньше. И это на всю Россию. Они сосредоточили их в тех местах, где планировали наступление, и на базовых аэродромах, таких как в оккупированном Крыму", - рассказал в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

На Донбассе и других участках фронта ситуация другая, и одной лишь артиллерией сейчас сложно подготовить наступление. Дело в том, что она способна вести огонь максимум на 40 километров. А с учетом того, что расчеты, как правило, расставляют в 10 километрах от линии фронта, максимум, куда можно достать в тыл противника - это 30 километров.

Таким образом, для того, чтобы поражать объекты на большей глубине, нужна боевая авиация. Самолет способен достать цели на расстоянии в 100 километров, сохраняя хорошие шансы на возвращение. То есть если артиллерия - это крепкая короткая рука, то авиация - это уже рука длинная.

Украина против России

Украинская авиация, если говорить об ударных самолетах, состоит из бомбардировщиков Су-24 и Су-24М, штурмовика Су-25 (поддержка сухопутных войск, удары по наземным или морским объектам), истребителей Су-27 и МиГ-29 (преимущественно для воздушных боев) и разведчика Су-24 МР. Но все это - наследие советских времен.

"У нас "самый молодой" самолет в составе Воздушных сил - это Су-27 1991 года выпуска, который является ровесником украинской независимости. Это я всегда рассказываю иностранным журналистам, когда спрашивают: "Зачем вам F-16 или еще какой-нибудь самолет?". Я им говорю: "Потому что наши самолеты вдвое старше пилотов", - заявил на днях спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Самый молодой" Су-27 в составе Воздушных сил Украины сошел с конвейера еще в 1991 году

Более того, вся эта техника не проходила модернизацию. В отличие от России, где тот же Су-27 после ряда доработок кроме нового названия Су-30СМ получил современные радары, ракеты с активными головками самонаведения и систему радиоэлектронной борьбы. Чаще всего за время войны в Украине она применяла также истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3.

После развала СССР российская авиационная отрасль продолжала развиваться, в нее вкладывались внушительные средства. Поэтому о паритете в данном компоненте вряд ли можно будет говорить в обозримом будущем.

Эксперт Валерий Романенко отмечает, что по опыту Второй мировой войны по-настоящему успешное наступление может гарантировать лишь преимущество в воздухе.

"Иначе прилетит вражеская авиация и зароет в землю все, что, собственно, и было подготовлено к наступлению", - добавил он.

По его словам, обеспечить реальное преимущество смогут только современные самолеты западного образца. Поскольку по совокупности своих характеристик они позволят более уверенно вести воздушные сражения с россиянами. Сейчас украинские летчики вынуждены проявлять чудеса героизма, ведь та техника, на которой они летают, по оценкам западных коллег, в реальном бою превращает их в условных "пилотов-камикадзе".

Что мог бы предложить Запад?

Украина больше всего заинтересована во многофункциональных истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. В том числе потому, что эта модель является самой распространенной на сегодня. А еще она способна закрыть сразу ряд моментов.

"F-16 может наносить удары по наземным целям разными типами оружия (бомбы, ракеты и т.д.), а также стать частью ПВО, защищая небо от воздушных атак. Поэтому такой тип самолета… мог бы быть лучшим кандидатом для Воздушных сил, чтобы стать основным типом многоцелевого самолета", - объясняет Юрий Игнат.

Ко всему прочему, F-16 объединяет функции истребителя, штурмовика и бомбардировщика. И по его словам, в Украине уже ведется работа по подготовке аэродромов именно для этих самолетов.

По данным CNN, президент Владимир Зеленский в конце февраля на встрече с главой комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майклом Макколом заявил, что готовит новый запрос на вооружения, в том числе на самолеты F-16. Еще один запрос в прошлом месяце был направлен правительству Нидерландов.

Американские F-16 рассматриваются как наиболее приоритетные для Воздушных сил Украины

Недавно министр обороны Алексей Резников в интервью La Repubblica отметил, что для украинского контрнаступления подойдут и другие самолеты.

"Чтобы сломить российское господство в небе над оккупированными территориями и начать контрнаступление, нам нужны F-16 или Gripen, или итальянские Tornado. Неважно, какой модели, лишь бы они были современными и имели новейшие радары", - добавил он.

Что касается истребителей Gripen, то они стоят на вооружении нескольких союзников, в том числе Швеции и Чехии. Украинская сторона официально обращалась с запросом к шведскому правительству, но Стокгольм отказал, объяснив это "собственной большой потребностью". Тем не менее в целом Швеция поддерживает создание авиационной коалиции по типу танковой, в рамках которой Запад мог бы отправить Украине самолеты.

О возможных поставках Tornado, как штурмовиков AMX Ghibli, писали итальянские СМИ. По их данным, Рим мог бы поставить 5 единиц, но не намерен брать на себя лидерскую роль, то есть стать первопроходцем в этом вопросе. Но в ходе февральского визита в Киев премьер Джорджия Мелони не подтвердила эти планы.

Еще один возможный кандидат - Eurofighter Typhoon. В частности, возможность передачи вполне серьезно рассматривает Великобритания. Визит Зеленского в Лондон и его речь в английском парламенте с призывом предоставить "крылья свободы" привели к тому, что премьер Риши Сунак поручил изучить варианты поставок. Но министр обороны Бен Уоллес уже заявил, что Украина может рассчитывать на британские Eurofighter только после завершения войны с Россией.

Из свежих новостей - Франция рассматривает возможность передачи истребителей Mirage 2000. И министр обороны Себастьен Лекорню подтвердил, что переговоры с украинской стороны ведутся. Трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, подготовкой экипажа и возможностями технического обслуживания, но подготовку украинских пилотов в принципе могли бы проводить в Польше.

Последнее, как и ожидалось, особенно возбудило людей в Кремле. По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, если самолеты для Украины будут обслуживаться в Польше, то это якобы означает вступление НАТО в войну против России.

Продолжающиеся на Западе дискуссии говорят о том, что союзники еще не определились, какой именно самолет станет основным для нашей армии. А условный "зоопарк" потянет за собой сложности с обучением пилотов, обслуживанием и ремонтом. С этой точки зрения гораздо практичнее выбрать один тип и уже под него переводить всю инфраструктуру.

Министр обороны Резников несколько иного мнения. По его словам, Запад предоставит несколько типов, один из которых в итоге станет основным, а еще один или два - вспомогательными.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - заявил он в интервью Bild.

В принципе все вышеперечисленные самолеты - это многофункциональные тактические истребители. Они имеют примерно похожие летно-технические характеристики и более или менее общую номенклатуру вооружения.

Преимущества западной авиации

Если сравнивать запрашиваемую авиацию с тем, что у Украины есть сейчас, то она имеет ряд безусловных козырей. Во-первых, все западные истребители способны работать управляемыми ракетами и бомбами и буквально расстреливать наземные цели. Украинские - только неуправляемым оружием.

Таким образом, открываются новые возможности по использованию более современных и точных средств поражения. А ракеты для воздушного боя, как правило, имеют на 10% большую дальность, чем российские.

Во-вторых, принцип "выстрелил и забыл" для ракет с активным радиолокационным наведением. Другими словами, пилоту достаточно выпустить ракету при обнаружении вражеского самолета, после чего он может сразу изменить курс, выполняя противоракетные и противозенитные маневры.

Для сравнения - сейчас наш самолет должен "подсвечивать" цель практически до самого попадания, чтобы ракета шла по лучу радара. Соответственно, это создает дополнительные риски, поскольку он более длительное время находится в зоне поражения. А учитывая преимущества российских образцов, им уже сейчас достаточно отстреляться и уйти на маневрирования, оставив украинский борт наедине с летящими на него ракетами.

В-третьих, у западных самолетов еще более современное радиоэлектронное оборудование, чем у российских. Радары имеют большую дальность обнаружения, лучшее сопровождение и лучшее разрешение. Все это в комплексе позволит украинской авиации выйти на новый качественный уровень и обеспечить преимущество над противником.

Однако многое зависит о того, какие именно самолеты получит Украины. Tornado и Mirage 2000 являются представителями третьего поколения. По сути, "миражи" - это неплохие истребители, но их уже не производят, поэтому возможны проблемы с запасными частями. Да и по боевым характеристикам они уступают российским представителям поколения 4++.

Истребители Tornado способны нести дальнобойные ракеты Storm Shadow





С Tornado ситуация немного другая. По словам эксперта Валерия Романенко, поставки варианта Tornado ECR (самолет радиоэлектронной борьбы) в достаточном количестве пригодились бы для уверенного прорыва противовоздушной обороны противника.

"Они способны радиоэлектронными помехами подавлять или ослеплять вражеские радары. Кроме того, Tornado в варианте истребителя-бомбардировщика тоже могут быть полезны - они являются основными носителями ракет Storm Shadow с дальностью в несколько сотен километров. С этими ракетами можно было бы расстреливать российские аэродромы", - добавил он.

Отметим, ранее британская сторона неоднократно говорила о возможности поставок Storm Shadow.

Сколько займет обучение пилотов?

Западные союзники по разным причинам до сих пор не дали "зеленый свет" на поставки своих истребителей, в том числе из-за нежелания якобы спровоцировать эскалацию конфликта на фоне постоянных угроз из России. Но чаще всего говорят о том, что на обучение пилотов потребуется много времени, и смещают акценты на средства ПВО, артиллерию и бронированную технику.

Некоторую ясность в вопрос обучения попытался внести британский премьер Риши Сунак. Во время визита президента Владимира Зеленского он заверил, что его страна хочет как можно скорее начать процесс, возможно, уже этой весной. На что украинский лидер заметил, что наши пилоты способны пройти обучение как минимум на полгода раньше.

"Я не знал, что обучение на самолетах Eurofighter Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов, и они научатся за 2,5 года", - ответил ему Зеленский.

Британский министр обороны Бен Уоллес сомневается в этом, сравнив обучение украинских летчиков с тем, как будто они пересели бы с велосипеда на болид Формулы-1. При этом Сунак добавил, что в принципе процесс можно ускорить.

Перейти на Eurofighter - это как пересесть с велосипеда на болид Формулы-1

Так сколько же времени может занять обучение, например, на желаемый F-16? Пока сложно сказать, поскольку сроки зависят о характера программы. Полный курс - курс B может длиться до 9 месяцев. В первые четыре недели пилоты изучают системы самолета F-16 и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях. Затем курсанты проходят 8 сеансов на тренажерах, отрабатывая полет по приборам, после чего нужно пройти четыре полета на учебном двухместном самолете с инструктором.

Далее необходимо выполнить еще 60 полетов с отработкой ночных вылетов, применения ракет "воздух-воздух" и вооружения для работы по наземным целям. Только после этого пилот считается готовым к тому, чтобы полноценно управлять F-16.

По оценкам аналитиков американского портала The Drive, в отношении украинцев могла бы использоваться опция переучивания опытных пилотов. Тут минимальная продолжительность курса может составлять 69 дней, в том числе 210 часов теории, до 20 тренировок на симуляторе, 6 полетов с овладением навыков пилотирования, до 25 полетов на применение ракет и других вооружений.

В условиях борьбы за выживание у Украины нет безлимитных сроков на освоение западных истребителей. Как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сами пилоты готовы переучиться за несколько недель. Но летать на этих самолетах и успешно воевать на них - две большие разницы.

"Было бы очень хорошо, если бы мы получили через три-четыре месяца самолеты. Это очень даже быстро, понимая, сколько нужно времени на обучение пилотов и инженерно-авиационного состава", - заявил он пару недель назад в эфире телемарафона.

Эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что по крайней мере в нашей стране есть консенсус о том, что для подготовки пилота на 3-й класс хватило бы 6 месяцев. То есть пилота, который способен вести все виды боевых действий в простых погодных условиях. Но каждый дополнительный курс - по тактике современных воздушных боев или прорыва ПВО - минимально может занять еще один месяц. Причем Воздушные силы не могут снять всех опытных летчиков с боевых заданий и отправить на подготовку.

"Будут и опытные, и молодые, иначе где мы возьмем столько пилотов? Скорее всего туда поедут пилоты в звании старших лейтенантов, капитанов и майоров. Нет смысла учить пилотов старшего возраста. Но это должно решать командование Воздушных сил. Сейчас для всех одно требование - свободное владение английским языком", - подчеркнул он.

Что касается списков, то командующий Николай Олещук уже их согласовал. Как только будет принято окончательное решение о передаче самолетов и наборе украинских пилотов, они отправятся осваивать F-16.

О желании обучать украинцев, помимо Британии, также заявили в Польше, Канаде, во Франции и США. Но пока дело не идет дальше слов. Более того, союзники не готовы заблаговременно начать программу подготовки до того, как будет объявлено политическое решение о передаче истребителей.

На днях замглавы Минобороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что сроки поставок и сроки обучения пилотов на F-16 займут, скорее всего, займут не полгода, а полтора. И по оценкам Пентагона не выйдет сэкономить время, начав подготовку заранее. Хотя если бы она реально началась бы уже сейчас, украинские пилоты могли бы раньше овладеть общепринятыми в натовских самолетах узлами и перейти на систему миль и футов.

Что еще говорят союзники

Президент США Джо Байден считает, что прямо сейчас Украине не нужны американские F-16. Сейчас Вашингтон выделяет то, что необходимо на поле боя в краткосрочной перспективе - весной, летом и на начало осени. Но неизвестно, в чем украинская оборона будет нуждаться в будущем.

"На данный момент, по мнению наших военных, нет достаточных оснований для предоставления F16", - добавил он.

Немецкий канцлер Олаф Шольц пока не видит смысла в поставке истребителей. В то же время он подчеркивает, что в феврале Германия согласилась отправить танки и разрешила сделать это другим странам. Но поставки идут медленно из-за ограниченных запасов, и Берлин не понимает такого промедления. Здесь следует отметить, что ранее Шольц долгое время делал вид, что не понимает, зачем Украине вообще западные танки.

Британская сторона говорит, что когда речь заходит об истребителях, это означает необходимость отправить в Украину еще сотни человек, а Запад пока не готов помогать в таких масштабах. В то же время министр обороны Бен Уоллес пообещал поставить самолеты всем европейским союзникам, которые передадут Украине истребители советского образца.

Возможно, последней опцией воспользуется Словакия. На днях министр обороны Ярослав Надь сообщил о готовности передать 10 из 11 истребителей МиГ-29. Если это случится, то Словакия станет первым членом НАТО, который поставит свои боевые самолеты. Окончательное решение ожидается в течение следующих нескольких дней или недель.

Вопрос западных самолетов, скорее всего, будет решен в течение несколько месяцев. По крайней мере, на это очень надеются в Министерстве иностранных дел.

"Думаю, что мы в течение следующих месяцев этот вопрос решим. Здесь речь идет не только о военных моментах и обучении пилотов, здесь сугубо практические моменты должны быть учтены, а также есть некоторые деликатные внутриполитические вопросы… Я очень верю, что это вопрос очень быстрого времени. Мы говорим не о неделях, конечно, но о месяцах", - заявил замглавы МИД Андрей Мельник, добавив, что жителей западных стран тоже еще нужно подготовить к поставкам истребителей, чтобы заручиться их поддержкой.

Самолеты на перспективу

Похоже, в ближайшее не стоит рассчитывать на то, что украинские пилоты пересядут на легкие и многофункциональные F-16, Eurofighter, Gripen или другие самолеты. Будут ли они задействованы в войне с Россией зависит от того, насколько она затянется. А прогнозировать ее ход - это очень неблагодарное дело.

Авиационный эксперт Валерий Романенко видит авиацию западного образца как основу будущих Воздушных сил. При условии, что будет передано достаточное количество.

"Сейчас нам усиленно дают зенитно-ракетные комплексы разного назначения в количестве больше, чем мы получали весь прошлый год. И я надеюсь, что пока нам удастся прикрыть боевые порядки наступательных войск именно этими ЗРК. Но если война затянется, то в ней уже действительно будут участвовать летчики на новых типах истребителей", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

О том, сколько именно нужно истребителей, в январе говорил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, для действительно надежной защиты украинского неба необходимо минимум 5 полноценных бригад трехэскадрильного типа. В пересчете на единицы - это 180 штук.

По мнению Романенко, еще следует заложить минимальную потребность в 20 самолетах двухместного типа для того, чтобы летчиков можно было тренировать внутри страны. А еще в голове всегда надо будет держать угрозу военных конфликтов с Россией, которая для завоевания превосходства в воздухе использует тяжелые истребители.

"То есть нам бы еще не помешали одна-две бригады хотя бы двухэскадрильного состава самолетов типа тяжелых американских F-15. Общий вклад в порядка 250 самолетов полностью соответствовал бы составу российских ВВС. Конечно, на 30-40% противник преобладал бы количественно, но будет уступать качественно", - добавил эксперт.