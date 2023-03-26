Украина сейчас находится на решающем этапе борьбы за свою независимость и суверенитет. И наша страна обязательно достигнет долговременной безопасности, свободы и мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на церемонии выпуска офицеров в Киевском институте Национальной гвардии.
Он отметил, что Нацгвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, не дающего врагу преодолеть Украину. И в годы войны на Донбассе, и с первых минут полномасштабного вторжения России нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу и делают все, чтобы Украина выстояла.
Глава государства подчеркнул, он не сомневается, что "нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир".
В свою очередь президент выразил благодарность всем бойцам, руководству, офицерам Национальной гвардии Украины, харьковской Национальной академии НГУ и Киевскому институту НГУ.
В ОП отметили, что с первых дней вооруженной агрессии России против Украины личный состав этих учебных заведений активно участвовал в отпоре врагу.