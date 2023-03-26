Танковая коалиция западных стран уже помогает Украине и показывает свою эффективность. По этой аналогии создана и авиационная коалиция – первые результаты в виде поставок МиГов из стран ЕС уже есть.

Что такое авиационная коалиция

Разработка авиационной коалиции началась еще в феврале. О ее создании сначала рассказал президент Украины Владимир Зеленский. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев постоянно ведет работу с партнерами по созданию "авиационной коалиции" – группы стран, которые согласятся передать военные самолеты.

Не в последнюю очередь на создание авиационной коалиции повлияло обращение командующего Воздушными силами ВСУ генерала-лейтенанта Николая Олещука. В середине марта он призвал коллег из стран-членов НАТО создать эту коалицию.

"Обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным Силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, способных эффективно оградить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", - заявил он.

Он отметил, что только общие, согласованные действия партнеров могут способствовать скорейшему получению Украиной западных самолетов. При этом Олещук привел пример удачи с танковой коалицией.

"Хотел бы получить вашу поддержку и призываю создать авиационную коалицию под лозунгом "победа на земле куется в небе", - сказал Олещук.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие новейшие западные самолеты может получить Украина в рамках авиационной коалиции.

"Мы можем рассчитывать на Mirage-2000. Он есть во Франции, он на вооружении, кстати тоже не самый плохой самолет... И самый распространенный тип самолета, о котором больше всего ведется разговор - это F-16", - говорит эксперт в эфире ТСН.

Также, по мнению Жданова, Украина может получить самолет Tornado.

МиГ перед F-16

Первые результаты уже есть. Польша вместе со Словакией передаст украинским воздушным силам истребители МиГ-29. Недавно президент Польши Анджей Дуда подтвердил готовность к таким действиям. Он заявил, что Варшава готова передать Украину свои истребители в рамках международной коалиции.

А Словакия пошла в этом вопросе дальше. Министр обороны страны Ярослав Надь сообщил, что в Украину уже прибыли четыре самолета МиГ-29. Переброску истребителей осуществляли украинские пилоты с помощью Воздушных сил Словакии и украинского персонала.

"Благодарю всех причастных за замечательную профессиональную работу. Словакия на правильной стороне и этим жестом мы как страна вписались прописными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", – сказал Надь.

В ближайшие недели другие самолеты тоже будут переданы Украине, но по оперативным причинам никаких подробностей ведомство не сообщает. Информацию об этом подтвердят сразу же после их безопасной передачи украинской стороне, как и в этом случае.

"В общей сложности мы передаем Украине 13 истребителей советского производства и зенитно-ракетные комплексы КУБ", – рассказали в минобороны Словакии.

Судя по всему, Украина планирует и дальше расширять "воздушную коалицию". Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с делегацией Совета внешней политики Парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном, во время которой отметил, что вклад Дании в укрепление нашей обороноспособности — выдающийся.

"Поблагодарил за формирование уже девятого пакета вооружения для Украины... Ценим присоединение датских партнеров к танковой коалиции. Рассчитываем, что Дания станет и частью воздушной коалиции", - написал Шмыгаль.

В целом эксперты положительно оценивают получение Украиной МиГов в рамках воздушной коалиции. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан подчеркивает, что эти самолеты могут усилить обороноспособность украинских защитников.

Как отметил Свитан, МиГ-29 и современные F-16 по летным характеристикам примерно одинаковы, а некоторые из советских самолетов даже лучше за счет 2 двигателей и определенных систем управления.

"А вот по вооружению F-16 на голову выше любого советского самолета, тем более МиГ-29", – подчеркнул лётчик-инструктор в комментарии 24 каналу.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что передача Украине Словакией и Польшей истребителей МиГ-29 – это важный шаг. Во-первых, такие самолеты играют немаловажную роль в обороноспособности Украины. К тому же передача такого рода самолетов – это пополнение потерь.

Он считает, что в скором времени Украина все же получит западные истребители.

"Передача самолетов МиГ-29 – это очередной шаг, возможно даже последний, перед решением о поставке самолетов западного производства и систем вооружений для них", – отметил Шарп в СМИ.

Когда американцы предоставят F-16

Директор Центра отношений США-Украина в Вашингтоне Николай Грицковян считает, что по силам подтолкнуть Белый дом к политическому решению могут сенаторы (по конституции США Сенат имеет право на определенный надзор за решениями).

"То есть сенаторы могут советовать и согласовывать дела во внешней политике, называемой "advise and сonsent". Ввиду того, что Байден сам возглавлял в Сенате комитет по международным отношениям, он имеет близких друзей среди сенаторов, поддерживает с ними связи. То, что именно Сенат оказывает на него давление, без сомнений, имеет большое влияние", — отмечает аналитик в комментарии УНИАН.

Однако, подчеркивает эксперт, в окружении президента США еще остается группа советников, тормозящих принятие решения о помощи Украине.

Впрочем, все может измениться, если Китай станет помогать России.

"Если подтвердится вооруженная помощь КНР России, мы услышим о предоставлении Украине истребителей за один-два месяца. Предполагаю, что США и партнеры совместно могли бы предоставить Украине две эскадрильи F-16. То есть примерно такое же количество самолетов, которое передают Польша со Словакией", – считает Грицковян.

Украине очень нужны эти самолеты, говорят эксперты. По словам Жданова, F-16 – это необходимость для огневой поддержки тех средств вооружения, которые предоставляет Запад, в том числе танков. Авиация справится на поле боя более эффективно и мощно, чем артиллерия. Также F-16 может быть применен в качестве штурмовика.

Авиационный эксперт, научный сотрудник музея НАУ Валерий Романенко отмечает, что Украине требуется единый тип боевого самолета, как принято в странах НАТО. Это может быть и F-16, и F-18, и F-15. Что касается количества самолетов, необходимых украинским Воздушным силам, то Романенко считает, что сейчас нужны хотя бы до 30 машин.

"Неоднократно говорилось, что Украине нужно 200 самолетов. Но это не говорит о том, что все они нам нужны к лету. Просто нереально подготовить такое количество летчиков. Нам хотя бы для начала нужна одна бригада — 24 самолета. С местными учебно-боевыми самолетами и определенным запасом — до 30 самолетов. Вот это была бы реальная помощь. И тогда мы могли бы прикрыть наши наступательные войска из воздуха, организовать им минимальную поддержку во время контрнаступления", — резюмировал авиационный эксперт.

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