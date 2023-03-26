Новое исследование раскрывает неизвестные подробности происхождения и семьи этой ученой. Хотя многие вопросы о жизни и смерти женщины остались без ответа, в дальнейшем может стать больше известно о Маргарет Брайан, пишет Фокус со ссылкой на Phys.org.

Благодаря исследованию ученых из Университета Иллинойса открылись новые подробности жизни Маргарет Брайан, школьной учительницы, которая между 1797 и 1815 годами опубликовала сборники своих лекций по астрономии и натуральной философии (собрание лекций о гидростатике, оптике, пневматике). Точный год рождения и смерти женщины неизвестны.

"Хотя опубликованные работы Брайан и ее усилия по обучению молодых женщин уже давно оценены, теперь впервые она и ее семья начинают выходить из темной тени, окутанной более чем на два столетия", — написал Грегори Гиролами, один из участников исследования.

В целом, о Маргарет Брайан было известно только то, что она написала несколько учебников, имела двух дочерей и руководила школой-интернатом. Казалось, что основные факты о ней утрачены для истории. Не были даже известны имена ее дочерей, несмотря на то, что в первой работе женщины "Комплексной системе астрономии" 1797 года размещалось их групповое изображение.

Не было даже имен ее дочерей, несмотря на то, что в первой работе женщины, "Комплексной системе астрономии" 1797 года, находилось их групповое изображение Аналогичная ситуация была и с мужем женщины: согласно предисловию начала книги она была вдовой, но его имя так и не упоминалось.

Другие труды — учебник физики "Лекции по натуральной философии", изданный в 1806 г.; меньший том "Астрономическая и географическая тетрадь для школ" в 1815 г.; и пересмотренное издание учебной настольной игры "Наука в спорте или удовольствие от астрономии" в 1804 году — тоже не раскрывали каких-либо подробностей жизни женщины.

"Книга Маргарет Брайан по астрономии очень техническая и исчерпывающая, и она содержит некоторые из последних открытий и понимания астрономии как науки, — сказал Гиролами. — Большинство женщин того времени не получили хорошего образования. Те, кто находился в состоятельных семьях, были хорошо образованными в литературе, языках, музыке и домашнем искусстве, но для них не было привычно изучать науку".

Однако поиски в архивах принесли свои результаты: исследователи обнаружили, что среди покупателей книг Брайан, публиковавшихся по подписке, были жители села Бокинг с фамилией Ноттидж. Так Гиролами предположил, что эти люди были родственниками женщины.

Просматривая генеалогическую базу, исследователь нашел информацию о семье Ноттиджей, торговцев шерстью, владевших мельницами в нескольких городах северо-восточнее Лондона

Просматривая генеалогическую базу, исследователь нашел информацию о семье Ноттиджей, торговцев шерстью, владевших мельницами в нескольких городах северо-восточнее Лондона.

Это дало свои плоды: Гиролами обнаружил завещание Томаса Ноттиджа 1794, в котором не только упоминалась Брайан, но и ее дочери — Энн Мариан и Мария. Однако в документе не указано, как именно связаны эти семьи.

Кроме этого, в ходе исследования генеалогического дерева Энн Уолл, жены Томаса Ноттиджа, Гиролами обнаружил, что ее отец оставил наследие трем внукам — Освальду, Джеймсу и Маргарет Хаверкам.

Так, Гиролами установил девичью фамилию женщины. Кроме того, он узнал, что ее окрестили в октябре 1759 года, возможно, в возрасте 2-х лет.

Также исследователь смог установить имя мужа Маргарет — она вышла замуж за Уильяма Брайана 12 июля 1783 года в Лондоне. Возможно, дочери Энн Мариан и Мария родились в 1784 и 1786 годах соответственно.

Из-за привычности имени и неопределенности многих публичных записей, дата и место смерти Брайан неизвестны. Но есть сообщение о смерти "любимой и оплакиваемой миссис Маргарет Брайан, 79 лет" 30 марта 1836 года на северо-западе Лондона.

Эта запись совпадает с другим источником — завещанием адвоката Томаса Пинкетта, подписанном 1 декабря 1837 года, в котором он оставил 50 фунтов стерлингов Марии, дочери Маргарет. Известно, что на том изображении из трех женщин в живых осталась только она.