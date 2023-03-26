Южная Корея и США завершили масштабные учения у границы с КНДР. В манёврах в 30 км к югу от демилитаризованной зоны принимали участие как сухопутные войска, так и авиация, в том числе американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1.

В Сеуле и Вашингтоне заявляют, что четырёхдневные учения — проверка «оперативной совместимости» союзников и ответ на всё новые угрозы со стороны Пхеньяна, ракетные и ядерные.

Так, в Пхеньяне сообщили, что на этой неделе провели успешные испытания подводного беспилотника с ядерным зарядом. Торпеда, по заявлениям экспертов, — примерный аналог российской системы «Посейдон».

Официальные северокорейские источники утверждают, что аппарат способен скрытно идти под водой несколько суток до порта противника и уничтожить его с помощью «радиоактивного цунами».

Ранее, в ответ на южнокорейско-американские учения, КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую 800 км. В Пхеньяне заявили, что это была проверка боеготовности ядерных сил страны, имитация «ядерной контратаки».

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