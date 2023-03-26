За активной информационной повесткой в Украине незамеченными остались новости о съездах двух политических партий. Так, на днях совещание “в узком кругу” провела "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В субботу, 25 марта, собирается на "поговорить" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Примечательно, что представители обеих команд официально мероприятия никак не комментируют. Как правило, на собраниях такого рода обсуждают внутренние вопросы, решают кадровые моменты и готовятся к предстоящим выборам. По понятным причинам, о выборах в Украине сейчас мало кто вспоминает, однако, судя по всему, предвыборная кампания у некоторых политиков уже началась. Vesti.ua разбирались, есть ли шанс у политиков старой закалки удержаться на плаву, и как "гегемоны" работают с электоратом.

За активной информационной повесткой в Украине незамеченными остались новости о съездах двух политических партий. Так, на днях совещание “в узком кругу” провела "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В субботу, 25 марта, собирается на "поговорить" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Примечательно, что представители обеих команд официально мероприятия никак не комментируют. Как правило, на собраниях такого рода обсуждают внутренние вопросы, решают кадровые моменты и готовятся к предстоящим выборам. По понятным причинам, о выборах в Украине сейчас мало кто вспоминает, однако, судя по всему, предвыборная кампания у некоторых политиков уже началась. Vesti.ua разбирались, есть ли шанс у политиков старой закалки удержаться на плаву, и как "гегемоны" работают с электоратом.

Готовят сани летом

В СМИ информации о съездах "Европейской солидарности" и "Батькивщины" нет абсолютно никакой. Порционно сообщения на сей счет выдали лишь единичные телеграм-каналы. Съезды партии проводят пока виртуальные, однако достаточно широкие по охвату. В штабе Тимошенко прогнозируют до 3 тыс. участников онлайн. Приглашены представители практически всех партийных ячеек – от поселковых территориальных громад до народных депутатов. Среди главных вопросов на повестке – отбор кандидатов в партийный список на выборы. Также на съезде должны определиться с кандидатами в местные советы. Не исключено и переизбрание нового председателя политсилы, главный и пока единственный кандидат – Юлия Владимировна.

Похоже, у команды Петра Порошенко ситуация немного сложнее. С задачами, которые ставит перед местными депутатами центральный офис, справляются далеко не все. Так, к примеру, нереализованным на местах остался вопрос "о выплатах военным", на который лидер “Евросолидарности” делал большие ставки. В итоге, кроме Киевского горсовета, обращение не проголосовал ни один областной совет.

Очевидно, что основной политтехнологический упор обе партии сегодня делают на волонтерство и помощь армии. Страницы соцсетей Юлии Тимошенко и Петра Порошенко буквально пестрят фотографиями и видео со встреч с военными и жителями прифронтовых регионов. Месяц назад пятый президент отчитывался перед электоратом о работе своего "Фонда Порошенко", который якобы с начала полномасштабного вторжения направил на помощь ВСУ более 2 млрд гривен. "С первого дня широкомасштабного вторжения России в Украину Петр Порошенко вместе с командой взял шефство над созданием батальонов территориальной обороны Киева и Киевской области. Эти подразделения одними из первых спасали людей из Ирпеня и Бучи, вывозя их во время обстрелов, в том числе и на инкассаторских машинах", – говорится в сообщении.

Лидер же "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая несколько недель назад оскандалилась туристической поездкой в ОАЭ, продолжает вести себя как действующий премьер-министр Украины. Политик едва ли не каждый день анонсирует рабочие поездки по крупным городам страны, встречаясь с врачами, учителями и военными. Как и ранее, главные ставки Тимошенко делает на разрешение вопросов пенсий, тарифов и зарплат. Неделю назад Юлия Владимировна приехала в Полтаву. Здесь лидер "Батькивщины" посетила местную областную больницу. Судя по опубликованным в ее соцсетях фотографиям, перед политиком сотрудников учреждения выстроили в линейку, что очень не понравилось простым украинцам. Критических комментариев под постом было масса.

Без медийных площадок, но с поддержкой американских институтов

Если выборы в Украине все-таки пройдут по графику, борьба за целевые аудитории будет непростой. Медийных площадок, где политики могли бы "заманивать" своего избирателя, в стране практически не осталось. По факту у политических партий потерян контакт с народом, в том числе и посредством телевидения, говорят политтехнологи. Информационные каналы, которые остались на плаву, не дают должного эффекта.

" Уверен, сейчас всерьез среди партий пока еще никто не думает о выборах. " Старички ", типа “Батькивщины” и ЕС, пока пытаются просто сохранить себя. Их успехи зависят от того, насколько долго им удастся продержаться в условиях медийной изоляции. Но на будущих выборах мы их обязательно увидим наряду с новенькими. В Раду зайдут блоки волонтеров и военных, может, в коллаборации с той же ЕС и “Батькивщиной ", – рассказал политтехнолог Дмитрий Раимов.

Закат старых политических сил – весьма объективный и резонный, это и о ЕС, и о “Батькивщине”, уверен политолог Олег Постернак. " Война заставляет думать украинцев о будущем, но уже без знакомых лиц. Дальше явно будет прослеживаться тенденция ослабления роли парламента, явного контроля государства над рынками и подкрепления правительства. Для каждого из этих пунктов будет необходима перезагрузка власти, политическая воля и качественное переформатирование команды " , – отметил эксперт.

В начале 2022 года, еще до начала полномасштабного вторжения, СМИ писали о начале активного сотрудничества "Батькивщины" с Национальным демократическим институтом США (NDI). У Петра Алексеевича – свой американский институт. Только IRI – Международный республиканский. Как стало известно журналистам, в начале февраля в "Евросолидарности" прошел ряд тренингов под кураторством именно IRI. Тематика довольно интересная – партийное развитие и волонтерство в условиях военного времени. Как NDI, так и IRI ориентированы на неправительственные структуры в развивающихся странах. Как правило, институты предоставляют гранты и программы технической помощи. В данном случае Юлия Владимировна, вероятно, делает ставку на правящую в США партию, Петр Алексеевич – на перспективы. Хотя в условиях мировой турбулентности и выборов президента США в 2024 году ситуация может кардинально поменяться.

Лидеры антирейтинга: против цифр не попрешь

В начале этого года Национальный демократический институт (NDI) опубликовал результаты общенационального телефонного опроса украинцев. Респондентам был задан вопрос – нравится ли им тот или иной политик. Как оказалось, украинцам больше всех не нравится народный депутат и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Негативную оценку политику дали 79% граждан и лишь 13% выразили к ней симпатии. "Серебряную медаль" завоевал пятый президент Украины и нынешний лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Негативную оценку ему дали 74% опрашиваемых. При этом положительно высказались 18%.

Что касается политических партий, то здесь ситуация почти аналогичная. Так, самое негативное отношение украинцев к "Оппозиционной платформе – За жизнь" Юрия Бойко (66%). За ней следует блок Юлии Тимошенко и замыкает тройку лидеров "Европейская солидарность" Петра Порошенко.