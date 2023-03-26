По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо в американских штатах Миссисипи и Алабама. Сильные порывы ветра скоростью около 113 км в час разрушили здания и линии электропередачи. Самые большие разрушения - в 96 км к северо-востоку от города Джексон. Здесь также выпал град размером с мяч для гольфа.

В ряде округов идут поисково-спасательные работы. Для помощи пострадавшим привлечено большое число машин скорой помощи.

Только в Миссисипи без электроснабжения остались почти 17 тысяч домохозяйств.

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Последний раз столь мощные разрушения из-за торнадо произошли в штате Кентукки в 2021 году. Жертвами тогда стали около 100 человек.





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