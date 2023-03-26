



Херсонской городской военной администрацией принято решение сделать комплекс садово-парковых и мемориальных сооружений в Сиреневой роще.

Об этом сообщил глава ХГВА Роман Мрочко.

Комплекс мемориальных сооружений планируется "для должного чествования бойцов, отдавших свою жизнь за Украину и свой родной город". "Мемориальный комплекс должен быть, и нужно сделать его местом героизации всех защитников Херсона. Вчера состоялось очередное заседание комиссии по переименованию и соответствующему обустройству парка. Конечно, создание мемориального парка в честь памяти погибших будет происходить с соблюдением всех соответствующих норм после общественных слушаний и проведение конкурса", - отметил Мрочко.

Интересно, что глава ХГВА не упоминает нардепа Петра Порошенко. Тот еще в прошлом году объявил конкурс на проект памятника героям Сиреневой рощи. Правда, когда Порошенко в начале марта этого года был в Херсоне, он напомнил об этом, но не сказал, на какой стадии "его с Мариной" идея. Однако он предостерег "заангажированных представителей местных властей и неразумных клерков из разных служб", что не допустит "унижения, и тем более угроз воинам-защитникам Херсона".

А еще сегодня исполняется семнадцать лет, как Порошенко должен был окончательно подружить Украину с Россией, в общем если судить по делам, то Петр Алексеевич типичный представитель украинской власти - беспринципный оборотень, для которого власть всего лишь источник наживы.