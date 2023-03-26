В воскресенье, 19-го марта, православные вошли во временное пространство Крестопоклонной седмицы — третьей недели Великого поста, знаменующей собой середину Святой Четыредесятницы. В этот день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. 20-го марта митрополит Одесский и Измаильский принял участие в заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое состоялось в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Заседание возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. В связи с многочисленными случаями дискриминации верующих УПЦ Синод принял обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также к верным чадам Церкви и народу Украины. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел вместе с предстоятелем УПЦ Блаженнейшим митрополитом Онуфрием и другими членами Священного Синода 20-го марта прибыли к Офису Президента Украины с целью донести руководству страны позицию Украинской Православной Церкви в связи с тем, что предыдущие обращения в адрес представителей власти остались без ответа. Вечером 21-го марта в результате вражеских обстрелов пострадали здания Свято-Иверского Одесского мужского монастыря. Благодаря Богу, все насельники монастыря живы. 22-го марта Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил пострадавший Свято-Иверский монастырь, передал наместнику посильную материальную помощь. В часовне перед главной святыней - Иверской иконой Божией Матери - священноархимандрит обители в сослужении наместника архиепископа Диодора совершил акафист и молитву о мире в Украине. Все, кто хочет помочь в деле восстановления Свято-Иверского монастыря, могут обращаться по телефону «горячей линии» нашей епархии в VIBER, WhatsApp, Telegram: 093-615-08-20. Реквизиты для помощи Иверской обители: https://eparhiya.od.ua/donate физические лица, клиенты Privat Bank и Mono Bank, могут перечислить средства на карту Благотворительного фонда: 5169330521251063 физические лица, клиенты других банков, могут перечислить средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВ ТА МИЛОСЕРДЯ» ЄДРПОУ 43611540 UA 56 305299 00000 26001044912781(карта 5169330521251063) У ПІВДН ГРУ АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 (с пометкой «на ІВЕРСЬКИЙ монастир») 22-го марта, в среду Недели Крестопоклонной, памяти 40-а мучеников Севастийских, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. «Все подобны один другому, все равны духом, равны подвигом; посему и удостоены равночестных венцов славы», - так сказал о подвиге 40-а мучеников Севастийских святитель Василий Великий. В день памяти благоверного князя мученика Вячеслава Чешского, 17-го марта, в храме, освященном в его честь в комплексе Марии Магдалины на 9-й станции Большого Фонтана, настоятель протоиерей Димитрий Яковенко и клирики храма совершили торжественное богослужение. В нашей епархии обратились к верующим разных стран по поводу кризиса в украинском православии. Обращение на украинском, греческом, английском, итальянском языках разместили на официальном YouTube-канале Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Предлагаем вашему вниманию фрагмент видеообращения. Евангелие призывает нас: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя (Лк.10:27). Но часто наши отношения с Богом и ближними становятся сугубо формальными. Мы автоматически и «для порядка» вычитываем положенные утренние и вечерние молитвы, правило ко Святому Причащению; часто здороваемся и поддерживаем общение с другими людьми лишь ради соблюдения внешнего этикета и приличия. Главной причиной таких формальных отношений, по мысли преподобного Иоанна Лествичника, память которого Церковь будет совершать в грядущий воскресный день, 26-го марта, является гнев. Очень часто гнев вызывается внешними препятствиями на пути осуществления человеком своих личный зачастую корыстных целей и стремлений, когда его воля приходит в столкновение с другой волей, не желающей подчиниться; когда он встречает несправедливое к себе отношение, действительное или воображаемое. Психологической основой гнева, как утверждает святитель Феофан Затворник, является самолюбие. Характерной чертой проявления в нас гнева есть стремление унизить, оскорбить, враждебно ответить обидчику, т.е. отомстить, что делает эту страсть разрушительной. Склонность ко гневу — истинное несчастье для всякого человека, так как омрачает свет здравого разума, лишает чистой и богоугодной молитвы, препятствует самоисправлению. Но самое печальное последствие гнева то, что он отталкивает спасительное действие благодати Святого Духа. Если Святой Дух несет с Собой душевный мир, то гнев — возмущение сердца.