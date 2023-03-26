Запрет в США TikTok, самой популярной соцсети в мире, повлияет на гораздо больше американских бизнесов и людей, чем только 150 млн пользователей платформы, пишет Forbes

У Кейси Эвертсена и его мусороочистительного бизнеса Bin Blasters целый год были проблемы с привлечением клиентов с помощью Facebook и Instagram. Прислушавшись к совету дочери-подростка, он решил заняться продвижением через TikTok. Всего месяц и восемь видео – и его бизнес «взорвался».

«Я просто пошел по своему привычному маршруту забирать мусор из баков и записал видео. Когда я заглянул в телефон через час, там уже было 17 000 просмотров, – вспоминает Эвертсен. – Потом они стали набирать миллионы просмотров».

Благодаря вирусному распространению видео в TikTok его молодой бизнес Bin Blasters превратился в крупную и прибыльную компанию, которая работает в четырех штатах и имеет немалый штат работников.

Его восемь офисов в Юте, Аризоне, Неваде и Иллинойсе развивают франчайзи, водители грузовиков, сотрудники службы поддержки, агентство цифрового маркетинга, юридические консультанты и подрядчики, занимающиеся дизайном и онлайн-стратегией. Он и дальше ежедневно выкладывает видео в TikTok и думает о том, чтобы найти гендиректора для компании.

как быть франчайзером и развивать этот бизнес, – рассказал он Forbes. – TikTok все это изменил». «Из парня, который чистил мусорные баки, я превратился в франчайзера, пытающегося понять,и развивать этот бизнес, – рассказал он Forbes. – TikTok все это изменил».

Эта история успеха с помощью TikTok не уникальна. Поскольку платформа становится все более мощным инструментом для поиска нового и хабом для шопинга, многие американские пользователи (в общей сложности их 150 млн) использовали платформу для запуска собственного бизнеса и продвижения карьеры.

По словам компании, 5 млн американских бизнесов использует TikTok для привлечения клиентов. Некоторые творцы смогли стать мини-предприятиями с десятками, а то и сотнями сотрудников: от менеджеров, агентов, юристов и публицистов до редакторов, продюсеров и ассистентов.

Политические войны

Креативная экономика, оцениваемая в $100 млрд, и связанные с ней работы потенциально могут испытать мощный удар в случае запрета TikTok администрацией Байдена из-за угроз национальной безопасности. Американское правительство давно беспокоится тем, что китайское правительство может использовать безумно популярное приложение, которым владеет пекинская ByteDance, для слежки и влияния на американцев.

После трех лет переговоров о соглашении, которое помогло бы решить эту проблему, Комитет по иностранным инвестициям в США требует от китайских владельцев TikTok продать свою долю в платформе, а иначе компанию ждет запрет в стране.

Некоторые законодатели хотят просто закрыть приложение. Комитет по международным отношениям при Палате представителей в этом месяце проголосовал за законопроект республиканцев, который даст президенту Байдену право запретить TikTok.

В мире происходит так много ужасного, почему мы говорим об этом? Почему зациклились на приложении? Я этого не понимаю. Дрю Афуало, творец

А 18 сенаторов (девять республиканцев и девять демократов) поддерживают более широкий закон, позволяющий Министерству торговли запрещать коммуникационные технологии, включая TikTok, разработанные иностранными противниками. Лидер комитета Палаты представителей, где в четверг впервые прошли слушания с участием гендиректора TikTok Шу Цзи Чу, также поддерживает полный запрет.

Шансы на запрет платформы растут, как и количество недовольных такой перспективой. Бывшие топ-чиновники разведки предупреждают, что запрет может быть не только политически непопулярным, но и усугубить и так неспокойную геополитическую ситуацию. Защитники гражданских свобод утверждают, что такое решение скорее заберет голоса у американцев, чем защитит их.

Новое расследование Forbes показало, что у TikTok остался доступ к данным индийцев даже после запрета приложения в 2020 году. Это указывает на то, что запрет американского правительства не решит проблему данных американцев, которые компания уже собрала. Даже бывший сотрудник TikTok, написавший в Конгресс жалобу об угрозе безопасности данных в компании, считает общенациональный запрет ненужным.

Люди, чей заработок зависит от приложения, говорят, что в этих политических войнах не принимают во внимание возможности, полученные многими американцами благодаря TikTok. Политики также не учитывают экосистему существующих благодаря платформе бизнесов и профессий (TikTok отправила некоторых творцов на Капитолийский холм на этой неделе, чтобы они рассказали именно об этом).

«Нам нужен серьезный разговор по нескольким вопросам. Кто пользуется TikTok? Какую ценность он для них имеет? Что будет, если мы просто заберем его у них?» – размышлял Чу в недавнем интервью.

«Это работа для целой команды»

Роберт Лукас покинул работу мастера по установке Wi-Fi в штате Джорджия, чтобы развивать кондитерский бизнес на TikTok. Два года назад 29-летний парень записал в своей гостиной видео, ставшее вирусным.

С тех пор он насобирал 2,5 млн подписчиков и нанял менеджера по отношениям с рекламщиками, ассистента для редактирования видео и помощника по подготовке ингредиентов для рецептов. Теперь он ищет еще одного редактора на полную занятость и помощника по закупкам и выпечке.

«Я творец и лицо того, что вы видите. Но за кадром проходит очень много работы, которую вы не видите, но которую необходимо выполнить, чтобы сделать видео», – объясняет Лукас.

Кроме прямых сотрудников, Лукас еще работает с отдельной командой, которая помогает ему запустить линейку продуктов для украшения тортов и кулинарных принадлежностей. А еще есть продюсерская компания, работающая над шоу, которое выйдет на «большой стриминговой платформе» и в котором Лукас будет учить участников украшать торты.

По словам Лукаса, установка Wi-Fi приносила ему $65 000 в год, а вот его немалый бизнес, получивший толчок в TikTok, дает ему $0,5 млн.

«Потенциальный бан, несомненно, будет значительным ударом по всему, что я делаю, – сказал Лукас, добавив, что не сможет в случае бана и дальше содержать всех тех работников, которые есть у него. – Они меня поддерживают, но я должен поддерживать их финансово. Если так произойдет, то мне придется их уволить».

Многие успешные творцы нанимают помощников, а некоторым даже удалось превратить популярность в интернете в компании с миллионными доходами. Участники рейтинга «50 творцов», который выпустил Forbes в прошлом году, вместе заработали $570 млн в 2021-м.

MrBeast, творец с самыми большими заработками в мире, вскоре может стать первым миллиардером-ютубером. У него есть штат из по крайней мере 60 работников (даже больше, если учитывать подрядчиков), работающих за кадром над его соцсетями, брендом батончиков Feastables, сетью ресторанов MrBeast Burger, мерчем и другими проектами.

Он сказал в интервью Rolling Stone, что «работал буквально с более чем тысячей людей» и что хочет превратить свою карьеру творца в целую индустрию в родном штате Южная Каролина.

Махзад Бабаян, агент цифровых талантов в United Talent Agency, работает со звездами TikTok, такими как Чарли и Дикси ДʼАмелио (Charli и Dixie DʼAmelio) и Ник ДиДжованни (Nick DiGiovanni). Женщина рассказала, что у около половины клиентов агентства есть полноценные работники, такие как ассистенты, редакторы и продюсеры, а количество творцов с более чем десятком наемных работников постоянно растет.

TikTok выходит за пределы обычных платформ. Если бы не было TikTok, у меня не было бы такого бизнеса, который есть сегодня. Джаз Сирс, владелица сети AZ Taco King, выросшей благодаря TikTok

«Это работа для целой команды», – говорит творческая личность Дрю Афуало (Drew Afualo), чьи 8 млн подписчиков на TikTok помогли ей получить оплачиваемые выступления, рекламные контракты и эксклюзивное соглашение со Spotify на подкаст. Афуало говорит, что на нее стабильно работает более 30 человек, от литературной команды и менеджера тура до стилистов и визажистов.

На вопрос о запрете TikTok она ответила так: «В мире происходит так много ужасного, почему мы говорим об этом? Почему зациклились на приложении? Я этого не понимаю».

Небольшой бизнес-бум

По словам инсайдеров промышленности, TikTok помогает и малому бизнесу.

В прошлом году Google признал, что заметил рост доли пользователей от 18 до 24, использующих Instagram и TikTok в качестве поисковиков вместо Google. Благодаря этому TikTok становится все более важным инструментом для небольших продавцов, безымянных брендов и нишевых продуктов.

Хэштег #TikTokMadeMeBuyIt («TikTok заставил меня это купить») со своими 47 млн просмотров демонстрирует мощность TikTok как коммерческой платформы, а не только развлекательной. По данным аналитической фирмы Data.ai, приложение на сегодняшний день способствовало $1,8 млрд потребительских расходов американцев.

«Так как TikTok стал еще и поисковиком, он способствует видимости малых брендов и помогает их открывать, если у них хорошие продукты. В основе Instagram не открытие, а связи, поэтому эта соцсеть помогает крупным брендам, которые вливают кучу денег в нее, – сказал Эрик Дахан, соучредитель и бывший гендиректор Open Influence, маркетинговой фирмы для творцов. – Запрет потенциально может уничтожить целую плеяду молодых брендов – кого-то в начале пути, а кого-то – даже в зародыше».

TikTok дал экономике еще больше творцов, а это значит, что у малых предпринимателей, только начинающих продавать свой продукт, будет больше шансов позволить себе вирусный маркетинг на TikTok. Большую часть последних 10 лет такой маркетинг организовывали преимущественно через мегаинфлюэнсеров и звезд соцсетей, которые были слишком дорогими для малых и средних игроков, рассказал Дахан.

Некоторые также боятся, что запрет TikTok усугубит антимонопольные проблемы, которые американские регуляторы пытаются решить уже не один год. TikTok, вероятно – самый большой конкурент Meta, Google и Amazon, а все они – под прицелом антимонопольных органов.

«Давление на YouTube и Facebook исчезнет, а оно очень важно для содействия инновациям и возвращения власти в руки брендов, малого бизнеса и творцов, – считает Дахан. – Мы создаем меньше конкуренции, а когда конкуренции мало, от этого выигрывает исключительно тот, кому не приходится конкурировать. В этом и будет заключаться самая большая потеря, по моему мнению».

«TikTok делает для меня все необходимое»

AZ Taco King – это еще один малый бизнес, у которого не получалось продвижение на Facebook, а TikTok кардинально все изменил. Владелица Джаз Сирс говорит, что она «боится» узнать, чем обернется запрет TikTok для ее семьи.

«Если его не станет… нам будет сложно, – сказала она Forbes. – Ни Facebook, ни Instagram, ни Google не делают для нас того, что делает TikTok. Я платила за рекламу в разных соцсетях последние пять лет. За рекламу на TikTok мне не нужно платить – TikTok делает для меня все необходимое».

До пандемии Сирс зарабатывала на жизнь уборкой домов в небольшом пригороде Аризоны. Она с мужем, работавшим на местном почтовом складе, и четырьмя детьми выживали на менее $60 000.

Когда началась пандемия, супруги потеряли работу, поэтому они открыли фуд-стенд на углу улицы. Через месяц после открытия один клиент запостил короткое видео в TikTok об их стенде с тако. На следующий день к ним приехало 300 автомобилей.

«На следующий месяц к нам съезжались люди со всей Аризоны и ждали в очереди по три часа, – рассказала Сирс. – Каждый день приезжало бешеное количество людей».

В сентябре 2020 года Сирс с семьей из фуд-стенда переехали в заброшенный бар. С тех пор их команда увеличилась до 30 сотрудников в трех ресторанах и одном фуд-траке.

Когда она не выкладывает в TikTok видео о работе на кухне AZ Taco King, то занимается онлайн-продажами тамале для покупателей по всему миру. Она рассказала, что в прошлом году у AZ Taco King доход достиг $1,8 млн, что принесло ее семье почти $200 000.

«TikTok выходит за пределы обычных платформ, – добавляет она. – Если бы не было TikTok, у меня не было бы такого бизнеса, который есть сегодня»



