В пятницу в соцсетях появилась новая порция американских секретных документов, на этот раз касающихся не только Украины, но также Ближнего Востока и Китая. Об этом сообщила газета New York Times. Днем ранее издание обнаружило первую утечку - снимков предполагаемых документов Пентагона и НАТО, касавшихся подготовки украинского наступления, пишет ВВС.

Чиновники в нескольких странах сейчас пытаются оценить ущерб от раскрытия информации и не могут понять, как опубликованные документы так долго оставались незамеченными, пишет Washington Post.

Фотографии по меньшей мере нескольких десятков страниц строго засекреченных документов были опубликованы 28 февраля и 2 марта на платформе Discord. Однако власти узнали об этом только после публикаций NYT на прошлой неделе.

Что в документах

Вторая порция секретных материалов состоит из более 100 документов по американской нацбезопасности в отношении Украины, Ближнего Востока, Южной Кореи и Китая.

Из них следует, что США следят как за российскими властями, так и за чиновниками из Украины и стран-союзников, пишет New York Times, проанализировавшая утекшие в сеть материалы.

В частности, США так или иначе получает информацию из почти каждой российской спецслужбы. Например, в одном из документов с пометкой "Совершенно секретно" обсуждаются планы российского Генштаба по противодействию танкам, которые страны НАТО поставляли Украине.

Из материалов также следует, что американские спецслужбы в режиме реального времени предупреждали Киев о времени нанесения ударов Россией и даже о конкретных целях этих атак и таким образом, давали возможность Украине принять защитные меры.

Например, как пишет Washington Post, согласно одному из документов, американская разведка знала о передаче министерством обороны России плана нанести удары по позициям украинских войск в двух местах в конкретный день в феврале. Ей также заранее было известно, что военные готовили удары по десятку энергетических объектов и такому же числу мостов в Украине.

Отчеты разведки указывают и на то, что Соединенные Штаты следят за высшим военным и политическим руководством Украины. Это отражает попытки Вашингтона получить четкое представление о военной стратегии Украины.

"Эти материалы подтверждают идею, давно озвученную представителями разведки: США имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинских планах", - пишет NYT.

Помимо данных, имеющих непосредственное отношение к войне, в утечке также содержатся сведения о союзниках США, в частности - о Южной Корее.

Слежка за Южной Кореей

В этом разделе документов говорится, что официальные лица Южной Кореи были обеспокоены тем, что президент США Джо Байден сможет оказывать давление на президента Юн Сок Ёля по вопросу об оказании помощи Украине.

При этом в документах говорится, что об этом американцы узнали из "доклада радиотехнической разведки". New York Times поясняет, что это означает прослушку телефонных разговоров и чтение электронных сообщений.

Южная Корея в воскресенье объявила, что обсудит с Соединенными Штатами обстоятельства утечки документов ЦРУ, из которых следует, что американская разведывательная служба перехватывала корейские электронные сообщения, в которых обсуждалась возможность поставок боеприпасов Украине.

На брифинге для прессы официальный представитель Сеула сказал: "Мы рассмотрим прецеденты и случаи, связанные с другими странами, и дадим соответствующий ответ".

При этом сам факт того, что США добиваются от Республики Корея таких поставок, не является тайной - о том, что американцы добивались такого решения от корейцев, стало известно в ноябре из публикации Wall Street Journal.

Южная Корея отказывается поставлять вооружения в Украину, ограничиваясь только поставками гуманитарной помощи. Однако корейцы поставляют вооружения Польше и США.

Польша закупает в Южной Корее самоходные артиллерийские установки K-9 и основные боевые танки K-2. При этом Польша передала Украине свои самоходки Krab и танки Т-72.

В начале марта стало известно, что Сеул одобрил передачу Украине самоходных гаубиц Krab, в которых используются компоненты корейского производства. Это стало первым подтверждением, что Сеул официально согласовал поставки вооружения с южнокорейскими компонентами Украине, а не просто закрывал на них глаза.

Чем это грозит

Утечка потенциально может нанести реальный ущерб военным усилиям Украины, если поможет Москве перекрыть источники информации.

Она уже осложнила отношения с союзными странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты, отмечает NYT.

Хотя официальные лица стран-союзников вряд ли удивятся информации о слежке, обнародование таких материалов всегда затрудняет отношения с ключевыми партнерами, такими как Южная Корея, чья помощь необходима для снабжения Украины оружием.

Ранее в комментарии NYT высокопоставленный сотрудник разведки назвал утечку "кошмаром для "Пяти глаз", имея в виду альянс стран, активно обменивающихся разведданными (США, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

В пятницу высшее руководство Пентагона ограничило доступ к разведданным, сообщили газете Washington Post два источника. Один из них описал введенные меры как необычайно строгие и предположил, что это свидетельствует о панике среди руководства Пентагона.

Если Вашингтон ограничит доступ союзников к будущим разведывательным отчетам, они могут оказаться в полном неведении, опасается представитель европейской разведки.

Министерство юстиции США в субботу заявило, что начало расследование утечки:

"Мы связались с министерством обороны по этому поводу и начали расследование", - сообщил агентству AFP представитель министерства юстиции.

В заявлении Пентагона в четверг говорилось, что министерство обороны изучает информацию о возможной утечке. В пятницу, когда была обнаружена новая порция документов, представители ведомства заявили, что им нечего добавить.

Однако в частном порядке сотрудники нескольких органов, отвечающих за национальную безопасность, признали и то, что власти в спешке ищут источник утечки, и опасения, что слитых документов будет еще больше.

Что было в первой порции слитых документов

Первая порция документов была посвящена планам США и НАТО по содействию подготовке армии Украины перед контрнаступлением на российскую армию, напавшую на территорию Украины.

Эти материалы были датированы не позднее 1 марта, что, как отметили эксперты, ставило под сомнение их актуальность.

В этих документах не говорится о дате и месте грядущего наступления. Но в них содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить к наступлению и какое количество техники они получат. В них также есть такие сведения, как ежедневный расход боеприпасов к HIMARS.

Они также были отредактированы, чтобы приуменьшить число российских потерь, и преувеличить число украинских, считают собеседники NYT и агентства Reuters среди американских чиновников.

О том, что документы могли подвергнуться изменению, говорит тот факт, что на одном из слайдов российские потери убитыми оцениваются в 16-17 тысяч, а украинские - 71,5 тысячи, пишет газета. Оценка российских потерь выглядит неправдоподобно заниженной: еще 17 марта Би-би-си по открытым источникам знала имена 17375 человек (а 3 марта - 16071).

Реальное количество погибших заведомо выше, а западные официальные лица называли цифры в несколько раз больше.





Эта фальсификация, таким образом, может указывать на попытку дезинформации в интересах России; утекшие документы появлялись в пророссийских каналах.

Агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, также отмечает, что Россия или пророссийские элементы, вероятно, стоят за этой утечкой.

Издание New York Times назвало ее "первым прорывом российской разведки с начала войны".

При этом в Украине документы назвали подделкой. "Это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.