Во время коронации 6 мая Карл III сможет рассчитывать на более комфортное путешествие, чем его мать Елизавета II в 1953 году.

В распоряжении короля и королевы-консорта будут две кареты.

До Вестминстерского аббатства монаршие персоны проедут в современном экипаже, выпущенном в 2014 году. В обратную дорогу Карл III и Камилла отправятся в золоченой карете 1762 года. Из-за отсутствия амортизаторов, на неудобство которой жаловалась еще Елизавета II

Путь в Букингемский дворец пройдет по более короткому маршруту и уменьшит дискомфорт супругов.

Салли Гудсир, хранитель отдела декоративного искусства, Royal Collection Trust:

— Карета огромная. Вы можете судить об этом по тому, как я стою рядом с ним. Ее высота почти четыре метра. Длина более семи метров. Весит она четыре тонны. Из-за этого он может передвигаться только в прогулочном темпе, что действительно придает величественность и статность этой великой королевской процессии.



