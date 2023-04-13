Европейская организация по безопасности аэронавигации выпустила отчет, в котором спрогнозировала, что определенные ограничения в воздушном пространстве Украины, Белоруссии, России и Молдовы сохранятся до 2029 года. Сообщается, что этот прогноз Евроконтроля является обновлением предыдущего 7-летнего прогноза осенью 2022 года.

Среди основных факторов, влияющих на диапазон прогноза, есть и российское вторжение в Украину.

Сообщается, что ограничения воздушного пространства Украины, России, Белоруссии и Молдовы остаются до конца горизонта прогноза 2029 года.

Также в отчете отмечается общее ухудшение экономической ситуации, в частности, уменьшение прогноза ВВП на 2023 и 2024 годы из-за влияния перебоев с энергоснабжением, высшей инфляции и связанного с этим падения доверия.

Сообщается, что высокие цены на энергоносители и кризис стоимости жизни также влияют на спрос на путешествия и ухудшение ключевых грузовых перевозчиков.

Кроме вышеупомянутого российского полномасштабного вторжения в Украину и последствий, вытекающих из него, на диапазон прогноза Евроконтроля, также влияют следующие факторы:

Постпандемическое восстановление, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона, пострадавшего от закрытия воздушного пространства, коммерческих авиакомпаний (пассажиры возвращаются к обычным рейсам, стабилизировавшим ситуацию) и пополнение количества персонала.

Экологические причины тоже оказали существенное влияние на прогноз, поскольку налоги, установленные некоторыми правительствами для защиты окружающей среды, влияют на внутренние рейсы.

Воздействие на цены билетов на дальние рейсы сдерживает спрос на авиаперелеты.

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