00:00 Наглость китайского посла. Малые суверенитеты 3:00 Западу наплевать! Украина никогда не будет членом ни ЕС, ни НАТО 5:02 Китай не против раздела Украины. 7:10 Студенты Института изучения войны. Левый берег Херсонщины 10:35 Настоящее контрнаступление - сказка. 14:20 Украинцев зря приучили к мысли, что генералы РФ дегенераты 17:00 В ВСУ о контрнаступлении молчат, политики кричат 18:30 Нужно в ДЕСЯТЬ раз больше оружия 20:16 Контрнаступление - это то же членство в НАТО, ЕС 22:55 Путин не может захватить то, о чем договорились 25:50 Реальные цели. Вода из Дона. 29:10 Ягоды и пропагандисты 31:35 Россия это Орда. Путин ХАН 34:15 Украина - бельмо на глазу. Украинцы всегда жили лучше. 35:55 Имперская ментальность. США и РФ похожи 38:45 Страдания приближают предательство. Подготовка к концу 43:50 Украину после прекращения огня будут грабить американцы 50:15 Восстанавливать страну Запад не будет 53:00 Беженцев пинками будут загонять обратно в Украину 56:30 Федерализация Украины 1:00:35 Кого подсунут следующим президентом 1:04:55 Флаг в Лавре. Проблемы в УПЦ выгодны России 1:12:03 Настоящий патриотизм растоптали